EITA!

“Macumbinha” deu certo? Internautas atribuem fala de Alcione a terremoto em NY

Fala da cantora viralizou nas redes sociais, após entrevista no programa "É de Casa", no último sábado, 2

Por Edvaldo Sales

04/08/2025 - 10:10 h
Alcione arrancou risadas dos internautas
-

A cantora Alcione se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias após dizer que iria fazer uma “macumbinha” para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar as tensões recentes entre o país e o Brasil no programa ‘É de Casa’, da TV Globo. Logo após a fala da artista, um terremoto atingiu Nova York e os internautas relacionaram as duas coisas.

“Quero mandar um recado pro Trump: ele precisa deixar o Brasil em paz. Larga o Alexandre de Moraes, nosso ministro maravilhoso”, declarou a artista, arrancando risos dos apresentadores e convidados do programa. Na sequência, Alcione seguiu no mesmo tom espirituoso e afirmou: “Eu hoje saindo daqui vou fazer uma macumbinha pro Trump. Aqui nessa terra tem uma coisa que ele não tem lá, macumba. Será que a macumba deles é boa? Vou fazer uma macumbinha pra ele deixar o Brasil em paz”.

Leia Também:

Alcione se revolta com sanções e diz que vai fazer macumba para Trump
Após elogiar Moraes, Alcione fala sobre amor livre e poliamor
Alcione faz nova revelação íntima sobre ministro Alexandre de Moraes

O programa foi ao ar sábado pela manhã e, na noite do mesmo dia, um tremor de magnitude 3.0 foi registrado na região metropolitana de Nova York. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro foi localizado em Hasbrouck Heights, no estado vizinho de Nova Jersey, a aproximadamente 10 km de profundidade.

Apesar de leve, o tremor foi sentido por moradores de diferentes pontos da região, que relataram o abalo nas redes sociais. A movimentação foi rápida e não causou danos nem deixou feridos, de acordo com as autoridades.

Não demorou muito para os internautas relacionarem, de maneira divertida, a fala de Alcione ao tremor nas terras de Trump. “Se uma macumbinha causou terremoto de 3.0 graus sentido em Nova York, imagina um macumbaço de todos os terreiros do Brasil seria escala 100000000. Alcione muito mãe”, escreveu um usuário da rede social X (antigo Twitter).

“Gente? Um pequeno terremoto foi registrado em Nova York no mesmo dia em que Alcione disse que 'faria uma macumbinha para ele [Donald Trump] largar o Brasil em paz'”, disse outro. Um terceiro perguntou: “Mas já, Alcione?”

Confira a fala de Alcione:

Vale lembrar que esse tremor foi mais fraco que o registrado em 2024, também em Nova Jersey, quando um abalo de magnitude 4.8 atingiu a cidade de Tewksbury, localizada mais a oeste do atual epicentro.

