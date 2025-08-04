Ex-aliada de Bolsonaro, senadora é vaiada em show e reação surpreende

Senadora Soraya Thronicke - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

Ex-aliada de Jair Bolsonaro, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) protagonizou uma cena desconfortável na última sexta-feira, 1º, durante um show da banda Roupa Nova, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela foi alvo de vaias na ocasião.

A parlamentar enfrentou resistência do público e teve sua fala interrompida por vaias diversas vezes ao tentar interagir com os músicos no palco do espetáculo Simplesmente Roupa Nova, no Ondara Buffet.

Durante as vaias, Soraya reagiu e disse que “está tudo certo, a gente vive numa democracia”. A senadora só conseguiu concluir sua pergunta — sobre a canção Coração Pirata, tema da novela Rainha da Sucata (1990) — após intervenção dos artistas, que pediram respeito para que ela pudesse se manifestar.

Nas redes sociais, os internautas comentaram bastante sobre o assunto. “Soraya Thronicke foi vaiada pela plateia durante um show do Roupa Nova. Não é só a banda que é afinada, a plateia também. O integrante Ricardo Feghali pergunta: ‘É da política, ela?’ Ah, Ricardo… infelizmente sim. Ela é da política. Por enquanto”, disparou uma pessoa.

“É Soraya Trambique, o povo não perdoa traíra”, escreveu outra. “Durante show do Roupa Nova, a senadora traira Soraya Thronicke aprendeu que roupa suja se lava em público e foi vaiada pelo povo. Traiu Bolsonaro, seus eleitores e vai para a lata do lixo da história”, complementou uma terceira.

Veja o momento:

soraya thronicke foi vaiada pela plateia durante um show do roupa nova. não é só a banda que é afinada, a plateia também.



o integrante ricardo feghali pergunta: “é da política, ela?”



ah, ricardo… infelizmente sim. ela é da política. por enquanto. pic.twitter.com/NCERhszfGJ — Nathalia Oliveira (@nathaliamp4) August 3, 2025

A cena constrangedora aconteceu após o rompimento da senadora com o bolsonarismo e suas críticas públicas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Quem é Soraya Thronicke?

Soraya Thronicke, 51 anos, é formada em direito e empresária. Eleita em 2018 com apoio de Bolsonaro, Soraya Thronicke se afastou do ex-aliado e passou a questionar a condução do governo durante a pandemia. Em 2022, disputou a Presidência da República pelo União Brasil.

Ela defendeu o isolamento social, a vacinação em massa e se posicionou contra o chamado “tratamento precoce”.

Soraya integrou a CPI da Covid e também participou da CPMI dos atos de 8 de Janeiro, protocolando pedidos para investigar os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília.