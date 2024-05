Padre Kelmon e Soraya Thronicke se reencontram após dois anos | A TARDE

A senadora Soraya Thronicke e o ex-candidato à Presidência, Kelmon Luís Souza, o Padre Kelmon, se reencontraram na terça-feira, 7, nos corredores do Senado, em Brasília, após dois anos do debate eleitoral da Globo, onde protagonizaram discussões que viraram memes na internet.

No encontro, os dois brincaram sobre a discussão que tiveram no debate. À época, quando ambos foram candidatos à Presidência da República, Soraya errou o nome de Kelmon ao direcionar uma de suas perguntas e o chamou de "Candidato padre", entre outras falas, com "O senhor não tem medo de ir para o inferno?"; "Não deu extrema unção porque o senhor é um padre de festa junina".

Ao relembrarem a situação, Thronicke e Kelmon riram do episódio. Ele disse que "todo padre celebra festa junina".

"As festas juninas são festas tradicionais da igreja. A gente comemora São Pedro, Santo Antônio e São João. Todos esses santos são santos da igreja. Então, todo padre celebra as festas juninas. Ela só fez exaltar aquilo que todo padre faz, celebrar as festas juninas. E as festas juninas 'é a coisa' mais importante que tem para a vida do nordestino, é cultura, cultura religiosa, é a nossa cultura", afirmou Kelmon.

Assista:





Reprodução/Redes Sociais

