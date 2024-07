Soraya Thronicke critica encenação de aborto no Senado

Senadora critica encenação feita em audiência - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) criticou, nesta terça-feira, 18, a encenação de aborto que aconteceu no Senado, na segunda, 17, durante uma audiência para debater o PL que prevê alterações na legislação.

Na sessão, a atriz interpretou um feto no momento em que a gestação é interrompida. Segundo Soraya, em tom de crítica, a cena deveria retratar alguma parente próxima dos parlamantares sendo violentada

"Eu queria até o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não? Se encenaram um homicídio aqui ontem, que encenem o estupro", disparou.

Soraya ainda frisou ser contra a prática do aborto, mas lembrou que o Estado é laico e que a legislação vigente prevê o aborto em situações atípicas. "A bancada feminina é a favor da vida e o aborto é proibido no nosso país, com três exceções dificílimas: o feto anencéfalo, risco de morte da mãe e o estupro. E não é obrigada a abortar quem foi estuprada e por acaso engravidou. Vai quem quer, de acordo com a sua fé, com a sua consciência. Por quê? Porque o Estado é laico", afirmou a senadora.