Influenciador choca avó após harmonização peniana: “Lapa de r*la”

O influenciador publicou as imagens na web - Foto: Reprodução | Instagram

Rico Melquiades resolveu se render ao procedimento queridinho entre os homens no momento: a harmonização peniana. O influenciador digital contou aos seguidores, neste domingo, 3, que mudou a aparência do órgão genital e aumentou o tamanho.

“Realizei uma harmonização peniana com hidroxiapatita de cálcio; um bioestimulador de colágeno temporário, com necessidade de complemento a cada 12-18 meses. Resultado imediato no diâmetro e incremento no comprimento de 3 cm aproximadamente”, disse ele.

“Procedimento super tranquilo, durou 30 minutos, com anestesia local, na clínica. Posso retornar às atividades cotidianas de imediato com uma única ressalva, sem atividade sexual por 7 dias”, explicou.

Reação da avó

Já nesta segunda-feira, 3, o campeão do reality A Fazenda, da Record TV, compartilhou um vídeo com a reação de sua avó ao ver o tamanho atual do membro. Chocada, a idosa não conseguiu conter sua surpresa ao observar o pênis do neto.

“Eita que lapa de r*la da desgraça, minha gente. Pra que? Pelo amor de Deus. Vai valer pra que?”, disparou dona Laura. “Ela está mole”, avisou Rico, deixando a idosa ainda mais surpresa com o tamanho.

Mas afinal, como funciona a harmonização peniana?

Existente desde 2018, a harmonização peniana é um procedimento que promete melhorar o tamanho, aparência e espessura do órgão sexual masculino. Em entrevista ao Portal A TARDE, a biomédica Letícia Menezes, especialista em harmonização peniana, explicou o funcionamento do procedimento.

“De forma clara, é um procedimento estético não cirúrgico minimamente invasivo, sem dor, sem corte e sem ponto. Pode ser realizado por profissionais da saúde habilitados na área da estética íntima”, iniciou.

A especialista ainda garantiu que a harmonização é segura e não traz prejuízos para a região íntima masculina. “O ácido hialurônico é um produto biocompatível altamente seguro para o corpo humano. Ele tem a função de aumentar principalmente a espessura do “amigão”, tanto no estado flácido, quanto em ereção, e volume”, afirmou.