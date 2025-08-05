Menu
HOME > BAHIA
CAPTURADA

Mulher suspeita de matar adolescente a pedradas é presa na Bahia

Ela estava com prisão preventiva em aberto e era considerada foragida da Justiça

Por Redação

05/08/2025 - 22:26 h
O crime aconteceu em outubro de 2024, em Serrinha
O crime aconteceu em outubro de 2024, em Serrinha

Uma mulher, de 21 anos, foi presa na tarde dessa terça-feira, 05, em Feira de Santana, a 115 Km de Salvador, suspeita de participar do assassinato de um adolescente, de 15 anos, em outubro de 2024. O jovem foi morto a pedradas na cidade de Serrinha.

A suspeita foi detida por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), durante uma ação integrada entre a 15⁰ Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Serrinha) e a 1ª Coorpin (Feira de Santana).

Ela estava com mandado de prisão preventiva em aberto e era considerada foragida desde dezembro do ano passado. À época do crime, o adolescente foi atraída para um local ermo, no bairro da Rodagem, onde foi agredido com socos, chutes e diversas pedradas na região da cabeça.

Ele ainda chegou a ser levado ao hospital municipal, mas não resistiu e morreu. O crime gerou grande comoção social e repercussão na comunidade local.

