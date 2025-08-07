Menu
BAHIA

Rebelião? Reforço policial é acionado após ação de detentos em presídio

Ação aconteceu nesta quinta-feira, 7

Por Leilane Teixeira

07/08/2025 - 22:59 h
Conjunto Penal de Feira de Santana
Conjunto Penal de Feira de Santana -

Uma confusão foi registrada na tarde desta quinta-feira, 7, no Conjunto Penal de Feira de Santana, após um grupo de presos provisórios se recusar a retornar para a cela no horário habitual de fechamento.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), cinco internos tentaram impedir a ação dos policiais penais de plantão por volta das 17h, momento em que, rotineiramente, as celas são trancadas.

“A Seap informa que, no final da tarde desta quinta-feira, 7, um grupo de cinco presos provisórios cometeu um ato de indisciplina ao tentar impedir o fechamento da cela, às 17h, conforme rotina diária”, afirmou a pasta em nota enviada ao Portal A TARDE.

Reforço policial foi necessário

Ainda de acordo com a Seap, outros cinco detentos começaram a insultar os agentes, aumentando o tumulto dentro do presídio. Diante da situação, foi necessário acionar reforço policial.

"Com a chegada da Companhia Independente de a Policiamento de Guarda (CIPGD) e do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP), logo a situação foi controlada", completou o texto.

Apesar da tensão, a secretaria informou que não houve ferido.

