Grupo criminoso responsável por homicídios é alvo de operação na Bahia

Operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 8 - Foto: Divulgação Ascom PCBA

A Polícia Civil cumpre 30 mandados judiciais contra integrantes de um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas e em associação criminosa em Barra do Choça, no sudoeste da Bahia. A ação faz parte da Operação Rede Oculta, deflagrada na manhã desta sexta-feira, 8.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que os alvos possuem atuação estruturada em Barra do Choça e Vitória da Conquista, com indícios de vínculo com uma facção criminosa envolvida em diversos homicídios na região.

Dentre os mandados, estão líderes da organização, incluindo um integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP/BA).

Coordenada pela 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), a operação mobiliza 100 policiais civis, distribuídos em 20 equipes. A ação segue em andamento.