SALVADOR

Adolescente de 15 anos é flagrada com drogas e 'Ozempic' roubados

Jovem estava agindo junto com um outro grupo de dez suspeitos

Por Redação

08/08/2025 - 21:24 h
Com ela, os policiais encontraram porções de entorpecentes, além de itens furtados de farmácias
-

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida em flagrante na última quinta-feira, 8, em Salvador, por envolvimento em roubo de medicamentos e porte de drogas. O caso aconteceu no bairro de Santa Cruz, durante patrulhamento da Polícia Militar.

Segundo a PM, a jovem foi detida após fugir, junto com outras pessoas, ao avistar uma viatura da 40ª Companhia Independente, que participava da Operação Alatus. Durante a tentativa de fuga, dez suspeitos se dispersaram, mas a adolescente acabou sendo alcançada.

Com ela, os policiais encontraram porções de entorpecentes, além de itens furtados de farmácias, como canetas emagrecedoras do tipo Ozempic. Também foram apreendidos celulares, uma faca e outros objetos.

O que foi apreendido:

  • 2 canetas de Ozempic;
  • 48 porções de maconha;
  • 43 pinos de crack;
  • 88 embalagens de cocaína;
  • 3 celulares;
  • 1 fone de ouvido;
  • 1 faca.

Identificada

A adolescente foi reconhecida por funcionários das farmácias alvo dos crimes e identificada em imagens de câmeras de segurança. Ainda segundo a polícia, ela já possui histórico de outros atos infracionais.

O auto de apreensão foi registrado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), por ato análogo ao crime de roubo. A jovem foi encaminhada à unidade especializada por equipes da Polícia Militar e da 28ª Delegacia Territorial, e permanece à disposição da Vara da Criança e do Adolescente.

Adolescente apreendida ato infracional DAI Drogas apreendidas Ozempic polícia militar roubo em farmácia Salvador Santa Cruz tráfico de drogas

x