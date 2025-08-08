SALVADOR
Adolescente de 15 anos é flagrada com drogas e 'Ozempic' roubados
Jovem estava agindo junto com um outro grupo de dez suspeitos
Por Redação
Uma adolescente de 15 anos foi apreendida em flagrante na última quinta-feira, 8, em Salvador, por envolvimento em roubo de medicamentos e porte de drogas. O caso aconteceu no bairro de Santa Cruz, durante patrulhamento da Polícia Militar.
Segundo a PM, a jovem foi detida após fugir, junto com outras pessoas, ao avistar uma viatura da 40ª Companhia Independente, que participava da Operação Alatus. Durante a tentativa de fuga, dez suspeitos se dispersaram, mas a adolescente acabou sendo alcançada.
Com ela, os policiais encontraram porções de entorpecentes, além de itens furtados de farmácias, como canetas emagrecedoras do tipo Ozempic. Também foram apreendidos celulares, uma faca e outros objetos.
O que foi apreendido:
- 2 canetas de Ozempic;
- 48 porções de maconha;
- 43 pinos de crack;
- 88 embalagens de cocaína;
- 3 celulares;
- 1 fone de ouvido;
- 1 faca.
Identificada
A adolescente foi reconhecida por funcionários das farmácias alvo dos crimes e identificada em imagens de câmeras de segurança. Ainda segundo a polícia, ela já possui histórico de outros atos infracionais.
O auto de apreensão foi registrado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), por ato análogo ao crime de roubo. A jovem foi encaminhada à unidade especializada por equipes da Polícia Militar e da 28ª Delegacia Territorial, e permanece à disposição da Vara da Criança e do Adolescente.
