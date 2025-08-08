Adolescente de 15 anos é flagrada com drogas e 'Ozempic' roubados

Com ela, os policiais encontraram porções de entorpecentes, além de itens furtados de farmácias - Foto: Divulgação polícia Civil

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida em flagrante na última quinta-feira, 8, em Salvador, por envolvimento em roubo de medicamentos e porte de drogas. O caso aconteceu no bairro de Santa Cruz, durante patrulhamento da Polícia Militar.

Segundo a PM, a jovem foi detida após fugir, junto com outras pessoas, ao avistar uma viatura da 40ª Companhia Independente, que participava da Operação Alatus. Durante a tentativa de fuga, dez suspeitos se dispersaram, mas a adolescente acabou sendo alcançada.

Com ela, os policiais encontraram porções de entorpecentes, além de itens furtados de farmácias, como canetas emagrecedoras do tipo Ozempic. Também foram apreendidos celulares, uma faca e outros objetos.

O que foi apreendido:

2 canetas de Ozempic;

48 porções de maconha;

43 pinos de crack;

88 embalagens de cocaína;

3 celulares;

1 fone de ouvido;

1 faca.

Identificada

A adolescente foi reconhecida por funcionários das farmácias alvo dos crimes e identificada em imagens de câmeras de segurança. Ainda segundo a polícia, ela já possui histórico de outros atos infracionais.

O auto de apreensão foi registrado na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), por ato análogo ao crime de roubo. A jovem foi encaminhada à unidade especializada por equipes da Polícia Militar e da 28ª Delegacia Territorial, e permanece à disposição da Vara da Criança e do Adolescente.