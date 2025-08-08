Homem é preso após ajudar o filho a matar idoso com golpes de machado

Homem foi preso dois meses após o crime - Foto: Divulgação Polícia Civil

Investigadores da Polícia Civil de Poções prenderam na quinta-feira, 7, um homem, de 54 anos, suspeito de ajudar o filho, de 28, a assassinar com golpes de machado Cidelsino Graciliano dos Santos, 76. O suspeito foi preso por força de mandado de prisão preventiva, no bairro Santa Rita, em Poções, sudoeste da Bahia.

Além de pai e filho, uma adolescente, de 15 anos, namorada do homem mais jovem, também participou do crime. Foi ela quem atraiu a vítima, que era tio do namorado para uma emboscada. A garota foi apreendida no dia 8 de julho. O namorado dela foi preso em 25 de junho.

O idoso foi brutalmente assassinado no dia 12 de junho deste ano, na zona rural do município, na residência da adolescente. O corpo dele foi enterrado nos fundos da casa e depois queimado.

Sobrinho da vítima e a namorada adolescente participaram do crime | Foto: Divulgação Polícia Civil

Os familiares perceberam que uma quantia em dinheiro pertencente ao idoso havia desaparecido. Foram eles que fizeram as buscas pelo senhor com a ajuda de um cão e, dias depois, o localizaram morto.

As investigações indicaram a participação direta do pai. Ele teria auxiliado o filho na execução do crime e na ocultação do cadáver. A partir dessas informações, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.



O homem possui antecedentes por outro homicídio registrado em Poções, no ano de 2011, quando uma mulher foi morta, esquartejada e enterrada dentro de uma lata. Ele cumpriu parte da pena e atualmente se encontrava em regime aberto. O suspeito está custodiado e à disposição do Poder Judiciário.