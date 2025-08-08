Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRUTALIDADE

Homem é preso após ajudar o filho a matar idoso com golpes de machado

Vítima foi atraída para emboscada por adolescente; corpo foi enterrado e queimado

Por Redação

08/08/2025 - 23:08 h
Homem foi preso dois meses após o crime
Homem foi preso dois meses após o crime -

Investigadores da Polícia Civil de Poções prenderam na quinta-feira, 7, um homem, de 54 anos, suspeito de ajudar o filho, de 28, a assassinar com golpes de machado Cidelsino Graciliano dos Santos, 76. O suspeito foi preso por força de mandado de prisão preventiva, no bairro Santa Rita, em Poções, sudoeste da Bahia.

Além de pai e filho, uma adolescente, de 15 anos, namorada do homem mais jovem, também participou do crime. Foi ela quem atraiu a vítima, que era tio do namorado para uma emboscada. A garota foi apreendida no dia 8 de julho. O namorado dela foi preso em 25 de junho.

O idoso foi brutalmente assassinado no dia 12 de junho deste ano, na zona rural do município, na residência da adolescente. O corpo dele foi enterrado nos fundos da casa e depois queimado.

Sobrinho da vítima e a namorada adolescente participaram do crime
Sobrinho da vítima e a namorada adolescente participaram do crime | Foto: Divulgação Polícia Civil

Os familiares perceberam que uma quantia em dinheiro pertencente ao idoso havia desaparecido. Foram eles que fizeram as buscas pelo senhor com a ajuda de um cão e, dias depois, o localizaram morto.

As investigações indicaram a participação direta do pai. Ele teria auxiliado o filho na execução do crime e na ocultação do cadáver. A partir dessas informações, a Justiça decretou a prisão preventiva do investigado.

Leia Também:

Adolescente de 15 anos é flagrada com drogas e 'Ozempic' roubados
Fim de golpe! Suspeita de oferecer falsas vagas de emprego é presa
Briga entre estudantes termina com tesourada no rosto e muito sangue

O homem possui antecedentes por outro homicídio registrado em Poções, no ano de 2011, quando uma mulher foi morta, esquartejada e enterrada dentro de uma lata. Ele cumpriu parte da pena e atualmente se encontrava em regime aberto. O suspeito está custodiado e à disposição do Poder Judiciário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adolescente Envolvida Crime Homicídio ocultação de cadáver Poções Bahia PolíciaCivil Violência Justiça

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem foi preso dois meses após o crime
Play

Mortes em Ilhéus: Motorista acusado vai parar na delegacia, nega crime e desabafa

Homem foi preso dois meses após o crime
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Homem foi preso dois meses após o crime
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Homem foi preso dois meses após o crime
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x