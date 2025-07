Idoso é assassinado a tiros três dias após ser acusado de estupro

Idoso completaria 70 anos no dia 23 de agosto - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um idoso, de 69 anos, foi assassinado, na noite da terça-feira, 22, dias após ser acusado de estupro. Carlos Jorge Santana da Silva, o Carlinhos do Remédio, foi executado com tiros na cabeça e na boca, dentro da barraca onde residia e trabalhava, no Mercado da Produção, em Maceió.

No local, que fica na Avenida Melo Morais, no bairro da Levada, nas proximidades da linha do trem, senhor era bastante conhecido por comercializar remédios. Segundo informações da Polícia Militar, familiares do idoso contaram que o crime aconteceu por volta das 22h20. A perícia apontou que ele foi morto com três tiros de pistola calibre 9mm.

A polícia apurou que Carlinhos tinha um boletim de ocorrência (b.o.) em seu desfavor pelo crime de estupro, registrado no último sábado, 19. O crime teria sido cometido contra uma funcionária.

A mulher relatou ter sido estuprada dentro de um galpão, enquanto guardava botijões de gás. Ela disse que foi acreditar ter sido dopada depois de comer um lanche e tomar refrigerante oferecidos pelo patrão.

Carlos Jorge era torcedor do Centro Sportivo Alagoano (CSA) e figura presente nas arquibancadas durante as partidas do time. Ele costumava viajar para acompanhar os jogos fora de Maceió.