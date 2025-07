Filha tenta matar mãe envenenada com chumbinho; senhora estava doente

Mulher tentou aplicar chumbinho na mãe, enquanto a senhora estava internada em hospital - Foto: Reprodução PC Maranhão

Uma mulher, de 22 anos, foi presa suspeita de tentar matar a mãe por envenenamento. Maria Eduarda Marques é acusada de atentar contra a vida da própria genitora, quando a senhora identificada como Sandra Maria Marques, estava internada no Hospital Geral da Vila Luizão, em São Luís, no Maranhão, com diagnóstico de atrofia multissistêmica. Ela nega o crime.

Ela foi detida na segunda-feira, 21, após o Ministério Público do Maranhão apresentar uma ação penal e encaminhada à Delegacia de Santa Rita . A suspeita passou por audiência de custódia na tarde desta quarta-feira, 23. O caso aconteceu na capital, mas ela foi detida por força de mandado de prisão preventiva, quando saía de uma academia, em Santa Rita, cidade onde estava escondida.

Investigações apontaram que Maria Eduarda tentou aplicar chumbinho - veneno para matar ratos -, na mãe. A polícia apurou que a mulher pediu a uma técnica de enfermagem que trocasse o medicamento da mãe por um que ela tinha levado sob a alegação de que o remédio era 'genérico'.

O que diz o MP

De acordo com informações do MP, Maria Eduarda tentou matar a mãe duas vezes. No dia 24 de abril, por volta das 19h, enquanto acompanhava a senhora, ela entregou um frasco à técnica contendo uma substância suspeita. No entanto, a profissional percebeu que existiam bolinhas pretas no fundo do recipiente. Neste momento, a técnica informou o caso à médica do hospital, que confirmou que o medicamento no frasco estava adulterado. O material foi encaminhado para exame pericial.

Já no dia 27 do mesmo mês, três dias depois, por volta das 9h, a acusada entregou a uma médica da unidade hospitalar outro recipiente com medicamento. Na ocasião, ela alegou estar devolvendo o frasco de medicamento que havia sumido desde o último plantão. Maria informou que o remédio era para ser aplicado na mãe, já que a senhora não estava conseguindo dormir.

No dia do fato, a médica informou o acontecido ao diretor do hospital, que logo acionou a polícia. À época, Maria Eduarda chegou a ser levada à delegacia, mas disse que não havia manipulado os medicamentos. Ela ainda acusou o irmão, que negou envolvimento no caso. Maria Eduarda foi liberada após o depoimento.

Os exames confirmaram que os frascos entregues por Maria Eduarda continham terbufós e alfametrina, pesticidas presentes no chamado “chumbinho”. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que denunciou a mulher por tentativa de feminicídio qualificado, com base no uso de veneno e na impossibilidade de defesa da vítima. A promotoria destacou ainda que a acusada agiu contra a própria mãe, em situação de violência doméstica, aproveitando-se de sua condição de saúde.