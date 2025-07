PMs são presos acusados de matar morador de rua com tiros de fuzil

- Foto: Aquidiocese São Salvador

Dois policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão foram presos na última terça-feira, 22, por suspeita de executar um morador em situação de rua com tiros de fuzil no Viaduto 25 de Março, na região central da capital paulista.

De acordo com a decisão judicial que determinou a prisão preventiva dos agentes, a vítima, Jeferson de Souza, de 23 anos, foi atingida por disparos de fuzil mesmo após já estar rendida. Um dos tiros atingiu a cabeça. Durante a ação, o outro policial encobriu a lente da câmera corporal com a mão, impedindo o registro da abordagem.

O caso

O caso ocorreu na noite de 13 de junho, quando os policiais Alan Wallace dos Santos Moreira e Danilo Gehrinh relataram ter parado a viatura entre a Rua da Figueira e o Viaduto Antônio Nakashima. Eles afirmaram que o jovem, natural de Alagoas, teria descido de uma árvore, momento em que foi abordado e teve seus documentos verificados. Na consulta, constava um mandado de prisão em aberto contra ele por estupro e lesão corporal.

Segundo a versão apresentada no boletim de ocorrência, ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, Jeferson teria tentado desarmar um dos policiais, o que levou à reação da dupla. Três disparos de fuzil teriam sido efetuados contra ele.

A perícia, no entanto, identificou oito perfurações no corpo da vítima, incluindo duas na região da cabeça, conforme informou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação criminal.

Embora os policiais estivessem equipados com câmeras corporais, há indícios de que os dispositivos foram intencionalmente obstruídos. Investigadores também tentaram analisar imagens de segurança da área, mas relataram dificuldades para esclarecer a dinâmica da abordagem, pois o confronto teria ocorrido atrás de uma pilastra.

Jeferson chegou a ser levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Até o momento, familiares dele não foram localizados.

Prisão preventiva

A 4ª Vara do Tribunal do Júri determinou a prisão preventiva dos PMs, que foram encaminhados ao Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte. O processo corre em segredo de Justiça.

Um terceiro policial estava presente na ocorrência, mas permaneceu dentro da viatura e, por isso, não foi incluído na investigação.