Adolescente planeja morte da mãe junto com namorado traficante

Yane foi levada para uma emboscada planejada pela própria filha, uma adolescente de 16 anos - Foto: Reprodução redes sociais

“Sangue do meu sangue”. O termo, frequentemente usado para expressar que existe um vínculo familiar forte e perdurável, não foi o suficiente para evitar a morte de Yane Soares Matos, de 44 anos, que foi executada por traficantes em emboscada planejada pela própria filha, uma adolescente de 16 anos.

O crime aconteceu nesta segunda-feira, 21, no distrito de Pindorama, localizado em Porto Seguro, destino turístico da Bahia. Segundo a apuração do Portal A TARDE, a adolescente, que namora um integrante da facção local, teria planejado a morte da mãe por causa de dívidas com o tráfico e pelo fato de Yane não aceitar o namoro e participação dela no esquema criminoso. A mãe já teria, inclusive, ameaçado denunciar os integrantes da facção.

“A filha dela não só tinha um relacionamento com um dos integrantes da facção criminosa Anjos da Morte (ADM), como também se envolvia e traficava no local, pegando cargas de drogas para vender. Ela [a adolescente] tinha algumas dívidas e os traficantes começaram a cobrar a mãe dela. Yane não aceitava o relacionamento e o envolvimento da filha, e quando começou a ser cobrada pelos traficantes, ameaçou denunciar todos os envolvidos à polícia. O chefe da facção então ordenou a morte dela e a filha, junto com o namorado, planejou a morte”, contou a fonte.

O grupo criminoso Anjos da Morte (ADM) tem atuação em Porto Seguro, Caraíva, Pindorama e regiões indígenas adjacentes. ADM integra a facção Bonde do Maluco (BDM), atrelada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Plano de morte

Segundo a fonte policial, a mãe foi atraída pela filha ao local do crime a partir de uma ligação.

“A mãe queria muito que ela saísse da vida do crime e terminasse o namoro. Sabendo disso, ela ligou para a mãe dizendo que queria abandonar o tráfico e que estava disposta a ir embora, caso a mãe fosse buscá-la na casa onde ela estava. Yone então saiu de Caraíva, onde morava, e foi até Pindorama [distrito de Porto Seguro] buscar a filha junto com o irmão. Chegando lá, Yane entrou na casa onde estava a filha e o irmão ficou do lado de fora, esperando. 2 minutos depois, o namorado e outro traficante chegaram em uma moto e executaram a mãe dela com cinco tiros", detalhou a fonte.

Após a morte, o executor perguntou se ela estava satisfeita e ela sorriu” Fonte policial

Durante diligências conduzidas pela equipe da Polícia Civil, a adolescente foi apreendida em flagrante e a autoridade policial representou pela internação provisória da adolescente infratora, que foi encaminhada para Santa Cruz Cabrália.

A corporação também pediu pela prisão temporária de três adultos investigados apontados como mandantes e executores diretos do crime. Eles seguem sendo procurados.

Quem era Yane?

Yane era uma pessoa conhecida e querida pela comunidade de Caraíva, distrito onde morava. A mãe da adolescente trabalhava como supervisora de caixa em um supermercado e era irmã do cantor de forró Yã Mattos.

Nas redes sociais, Yane costumava compartilhar momentos de sua rotina ao lado da família e registros da vida simples em Caraíva.