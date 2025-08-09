Menu
HOMICÍDIO

Irmão de influenciadora é morto a tiros em Salvador

Jovem teria sido raptado e executado na Rua Professor Francisco Goes Calmon

Por Redação

09/08/2025 - 12:18 h
Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira
Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira -

Um motoboy de 24 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, 8, no bairro de São Caetano, em Salvador. Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira era irmão gêmeo da influenciadora Brenda Falcão.

Segundo informações da polícia, o jovem teria sido raptado e executado na Rua Professor Francisco Goes Calmon. Testemunhas afirmam que o corpo dele foi encontrado com as mãos amarradas.

Brenda Falcão tem quase 65 mil seguidores e faz publicidade de lojas da região. No Instagram, ela lamentou a perda. "Eu te amo, meu irmão. Meu gêmeo. Não sei mais como vai ser de mim. Meu coração está de luto eterno".

A Polícia Civil informou que o caso está sendo apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). A autoria e motivação do crime são investigadas.

x