Irmão de influenciadora é morto a tiros em Salvador

Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um motoboy de 24 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, 8, no bairro de São Caetano, em Salvador. Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira era irmão gêmeo da influenciadora Brenda Falcão.

Segundo informações da polícia, o jovem teria sido raptado e executado na Rua Professor Francisco Goes Calmon. Testemunhas afirmam que o corpo dele foi encontrado com as mãos amarradas.

Brenda Falcão tem quase 65 mil seguidores e faz publicidade de lojas da região. No Instagram, ela lamentou a perda. "Eu te amo, meu irmão. Meu gêmeo. Não sei mais como vai ser de mim. Meu coração está de luto eterno".

A Polícia Civil informou que o caso está sendo apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). A autoria e motivação do crime são investigadas.

