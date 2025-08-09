Aos 46 anos, Rita Batista revela desejo de segunda gravidez

Jornalista no Festival Negritudes da Globo - Foto: Reprodução| Shirley Stolze / Ag. A Tarde

Aos 46 anos, a jornalista e apresentadora baiana Rita Batista revelou que deseja engravidar pela segunda vez. Mãe de Martim, de 7 anos, ela contou que deixou de usar métodos anticoncepcionais há dois anos e está aberta à chegada de mais um filho, preferindo confiar na natureza em vez de recorrer a procedimentos como inseminação artificial ou congelamento de óvulos.

Em entrevista ao portal Ibahia, Rita Batista, que fez parte do time de apresentadoras do programa Saia Justa, disse que a ideia de uma nova gravidez surgiu durante a pandemia, mas o cenário de mortes por COVID-19 fez com que desistisse naquele momento.

“Era para eu ter engravidado na pandemia, mas fiquei muito tensa com todas as pessoas que perderam a vida no Brasil e no mundo. Enquanto todo mundo avançou o sinal, eu pensei que não sabia como seria o mundo, muito preocupada com as informações. E aí o casamento acabou, eu fiquei no limbo, com um aqui, outro ali, mas eu não tinha ainda um pai para a criança”, contou.

Decisão natural e sem pressa

Rita afirmou que recebeu conselhos para buscar métodos alternativos, como inseminação artificial ou banco de sêmen, mas preferiu seguir seu próprio caminho. “Sou dos velhos tempos”, disse.

“Desde os 44 que eu não tenho nada, eu não tomo pílula, não uso adesivo, não tenho DIU, eu confio em Deus e vou. Não sou como Juliette que usa camisinha a torto e a direito, mas faço minha sorologia de três em três meses e confio que não vou levar um corno e 'vumbora'. Se a natureza quiser me dar, deu, se não eu continuo dando”, afirmou, com bom humor.

Gravidez tardia não assusta

Questionada sobre os riscos de uma gestação após os 40 anos, Rita rebateu de forma direta: “Tarde o que? Velho é o mundo”. Ela está namorando há um ano e disse que abriu “os caminhos” para que Martim ganhe um irmão ou irmã.