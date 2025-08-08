Ferrovia Salvador-Feira de Santana: conheça as 10 estações do modal

Imagem ilustrativa presente na capa do projeto da ferrovia - Foto: Reprodução | TIC Bahia

O projeto que pretende resgatar o transporte ferroviário ligando as cidades de Salvador e Feira de Santana, em 35 minutos, ainda está sob análise para aprovação do governo Lula (PT).

A análise do corredor ferroviário faz parte de um projeto do Ministério dos Transportes, que tem o intuito de reaproveitar os trilhos já existentes. Além desse, outro modal que está engatilhado, e é tido como prioritário para o governo federal é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL).

A ferrovia deve ter aproximadamente 98 quilômetros de extensão e terá 10 estações, iniciando pela Estação Águas Claras, na capital baiana, onde será instalada a Nova Rodoviária.

A proposta também quer implementar o transporte de carga no estado, com o objetivo de facilitar a chegada dos produtos no Porto de Salvador, que vem sendo discutido pela empresa TIC Bahia.

Conheça os locais de parada da ferrovia Salvador-Feira de Santana

A ferrovia terá 10 paradas, incluindo 8 estações de passageiros e 2 pátios de carga, distribuídas nas seguintes cidades:

Salvador: Estação Águas Claras (integrada ao metrô, VLT e à nova rodoviária);

Simões Filho: estação de passageiros;

CCO/Retroárea Logística: Central de Operações;

Candeias: estação de passageiros;

São Sebastião do Passé;

Santo Amaro;

Conceição do Jacuípe;

Feira de Santana: Estações Noide Cerqueira e Rodoferroviária Contorno.

Interesse do Ministério dos Transportes

A ferrovia Salvador-Feira de Santana faz parte de um pacote de grande obras que estão sendo avaliadas pelo Ministério dos Transportes.

Além da linha baiana, também estão em estudo a construção de ferrovias entre os seguintes locais

Brasília (DF) e Luziânia (GO);

Londrina (PR) e Maringá (PR);

Pelotas (RS) e Rio Grande (RS);

Fortaleza (CE) e Sobral (CE);

São Luís (MA) e Itapecuru Mirim (MA).

Como surgiu a ferrovia Salvador-Feira de Santana

A ideia de retomar o transporte ferroviário na Bahia surgiu há quase uma década, segundo contou o engenheiro da TIC Bahia, Danilo Silva, ao Portal A TARDE, e imita as demais modalidades globais, a exemplo da Rússia.

“É um movimento importante que o mundo vem fazendo. Então, eu tenho mais de oito anos trabalhando nesse projeto, com a perspectiva de qualificar a conexão entre as duas cidades, pois é uma necessidade hoje. As pessoas sentem a necessidade de andar mais veloz, mais seguras, ter mais confiabilidade”, pontuou.

Para quem será a ferrovia Salvador-Feira de Santana?

O novo modal, que segundo os representantes do projeto Trem Intercidades (TIC), representa um novo marco de modernização do sistema de transporte, será voltado tanto para passageiros como para os transportes de cargas.

Segundo o diretor comercial da TIC Bahia, o intuito da empresa, inicialmente, é contratar sete trens para começar a operação Salvador-Feira de Santana.

Ao todo, o empreendimento projeta o transporte de 25 milhões de passageiros.

Três pontos para entender a ferrovia Salvador-Feira de Santana: