Ferrovia Salvador-Feira de Santana: Governo Lula abre o jogo sobre projeto

Imagem ilustrativa presente na capa do projeto da ferrovia - Foto: Reprodução | TIC Bahia

Projeto ambicioso para ligar Salvador a Feira de Santana, com paradas em outras cidades da Bahia por trem, a Ferrovia Salvador-Feira tem sido amplamente debatida e encontra-se em análise para aprovação do governo Lula.

Conforme soube o Portal A TARDE, um estudo para implantação do corredor ferroviário entre Salvador e Feira de Santana, sob concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) está em fase final de elaboração pelo Ministério dos Transportes.

A análise da Ferrovia Salvador-Feira de Santana faz parte de um projeto maior do Ministério dos Transportes, que estuda seis trechos ferroviários prioritários para reaproveitamento de linhas existentes. Esses estudos de viabilidade técnica e econômica, previstos no Novo PAC, estão sendo conduzidos pela Infra S.A.

Projeto da TIC Bahia

Paralelamente ao estudo conduzido pelo Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) recebeu um pedido de autorização da empresa TIC Bahia para a implantação de uma nova ferrovia no mesmo trajeto.

No momento, o projeto da TIC Bahia está em análise na ANTT quanto ao atendimento aos parâmetros técnicos exigidos. Após essa etapa, o processo será encaminhado ao Ministério dos Transportes, que avaliará a aderência da proposta à política pública.

O engenheiro civil da TIC Bahia, Danilo Silva, em entrevista anterior ao Portal A TARDE sobre a Ferrovia Salvador-Feira de Santana, afirmou que o processo está mais encaminhado do que o alegado pelo Ministério dos Transportes.

“Falta o governo federal permitir que a gente possa assinar o contrato de autorização rodoviária, que está na mesa do ministro. A expectativa é muito positiva”, disse o engenheiro.

No início de julho foi dado o primeiro passo para a captação de recursos pela TIC Bahia para a ferrovia, durante o encontro com os representantes do setor industrial da Bahia, no conselho de infraestrutura, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

Detalhes da ferrovia Salvador-Feira de Santana



O projeto da TIC Bahia pretende transformar a Bahia mais competitiva no que se refere ao transporte de carga por ferrovia, além de ser um importante modal de transporte de passageiros entre Salvador e outras cidades do interior baiano.

O projeto prevê a redução do tempo de viagem entre Salvador e Feira de Santana para apenas 35 minutos, atendendo a até 85 mil passageiros por dia. O investimento estimado seria de R$ 6,8 bilhões.

A ferrovia teria um total de 10 paradas, sendo oito estações de passageiros e outros dois pátios para carga. Na avaliação da TIC Bahia, a nova ferrovia teria impacto direto sobre uma população de 6 milhões de habitantes.

A primeira estação seria no bairro de Águas Claras, em integração com o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), com o VLT que está em construção na região e também com a nova rodoviária da capital baiana.

Os trens ainda passariam por estações de passageiros em Simões Filho, Candeias, São Sebastião do Passé, Santo Amaro e Conceição do Jacuípe, até chegar em Feira de Santana, na parada Noide Cerqueira, e finalizar com a Estação Rodoferroviária Contorno.

Traçado do projeto da TIC Bahia, com 10 paradas | Foto: Reprodução | Wikimedia Commons

Interesse do Ministério dos Transportes



A ferrovia Salvador-Feira de Santana faz parte de um pacote de grande obras que estão sendo avaliadas pelo Ministério dos Transportes. Agora resta uma decisão quanto a adesão ao projeto da TIC Bahia.

Além da linha baiana, também estão em estudo a construção de ferrovias entre Brasília-DF e Luziânia-GO; entre Londrina-PR e Maringá-PR; entre Pelotas-RS e Rio Grande-RS; entre Fortaleza-CE e Sobral-CE; e entre São Luís-MA e Itapecuru Mirim-MA.

A ideia é que as rodovias sejam construídas com recursos do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Trem poderá chegar a 160 km/h para passageiros | Foto: Reprodução | Wikimedia Commons

Detalhes Técnicos

Extensão: 98 km

Bitola: Larga (1.600 mm)

Eletrificação: 25kV

Sistema de controle: ETCS Nível 2

Velocidade máxima: 160 km/h para trens de passageiros e 120 km/h para trens de carga

Capacidade: até 85 mil passageiros por dia

Tempo de viagem: 35 minutos entre as duas cidades

Locais das Paradas

A ferrovia terá 10 paradas, incluindo 8 estações de passageiros e 2 pátios de carga, distribuídas nas seguintes cidades: