Ferrovia Salvador-Feira de Santana: Governo Lula abre o jogo sobre projeto
Projeto prevê transporte de carga e de passageiros, impactando milhões de pessoas
Por Daniel Genonadio
Projeto ambicioso para ligar Salvador a Feira de Santana, com paradas em outras cidades da Bahia por trem, a Ferrovia Salvador-Feira tem sido amplamente debatida e encontra-se em análise para aprovação do governo Lula.
Conforme soube o Portal A TARDE, um estudo para implantação do corredor ferroviário entre Salvador e Feira de Santana, sob concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) está em fase final de elaboração pelo Ministério dos Transportes.
A análise da Ferrovia Salvador-Feira de Santana faz parte de um projeto maior do Ministério dos Transportes, que estuda seis trechos ferroviários prioritários para reaproveitamento de linhas existentes. Esses estudos de viabilidade técnica e econômica, previstos no Novo PAC, estão sendo conduzidos pela Infra S.A.
Projeto da TIC Bahia
Paralelamente ao estudo conduzido pelo Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) recebeu um pedido de autorização da empresa TIC Bahia para a implantação de uma nova ferrovia no mesmo trajeto.
No momento, o projeto da TIC Bahia está em análise na ANTT quanto ao atendimento aos parâmetros técnicos exigidos. Após essa etapa, o processo será encaminhado ao Ministério dos Transportes, que avaliará a aderência da proposta à política pública.
O engenheiro civil da TIC Bahia, Danilo Silva, em entrevista anterior ao Portal A TARDE sobre a Ferrovia Salvador-Feira de Santana, afirmou que o processo está mais encaminhado do que o alegado pelo Ministério dos Transportes.
“Falta o governo federal permitir que a gente possa assinar o contrato de autorização rodoviária, que está na mesa do ministro. A expectativa é muito positiva”, disse o engenheiro.
No início de julho foi dado o primeiro passo para a captação de recursos pela TIC Bahia para a ferrovia, durante o encontro com os representantes do setor industrial da Bahia, no conselho de infraestrutura, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).
Detalhes da ferrovia Salvador-Feira de Santana
O projeto da TIC Bahia pretende transformar a Bahia mais competitiva no que se refere ao transporte de carga por ferrovia, além de ser um importante modal de transporte de passageiros entre Salvador e outras cidades do interior baiano.
O projeto prevê a redução do tempo de viagem entre Salvador e Feira de Santana para apenas 35 minutos, atendendo a até 85 mil passageiros por dia. O investimento estimado seria de R$ 6,8 bilhões.
A ferrovia teria um total de 10 paradas, sendo oito estações de passageiros e outros dois pátios para carga. Na avaliação da TIC Bahia, a nova ferrovia teria impacto direto sobre uma população de 6 milhões de habitantes.
A primeira estação seria no bairro de Águas Claras, em integração com o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), com o VLT que está em construção na região e também com a nova rodoviária da capital baiana.
Os trens ainda passariam por estações de passageiros em Simões Filho, Candeias, São Sebastião do Passé, Santo Amaro e Conceição do Jacuípe, até chegar em Feira de Santana, na parada Noide Cerqueira, e finalizar com a Estação Rodoferroviária Contorno.
Interesse do Ministério dos Transportes
A ferrovia Salvador-Feira de Santana faz parte de um pacote de grande obras que estão sendo avaliadas pelo Ministério dos Transportes. Agora resta uma decisão quanto a adesão ao projeto da TIC Bahia.
Além da linha baiana, também estão em estudo a construção de ferrovias entre Brasília-DF e Luziânia-GO; entre Londrina-PR e Maringá-PR; entre Pelotas-RS e Rio Grande-RS; entre Fortaleza-CE e Sobral-CE; e entre São Luís-MA e Itapecuru Mirim-MA.
A ideia é que as rodovias sejam construídas com recursos do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).
Detalhes Técnicos
- Extensão: 98 km
- Bitola: Larga (1.600 mm)
- Eletrificação: 25kV
- Sistema de controle: ETCS Nível 2
- Velocidade máxima: 160 km/h para trens de passageiros e 120 km/h para trens de carga
- Capacidade: até 85 mil passageiros por dia
- Tempo de viagem: 35 minutos entre as duas cidades
Locais das Paradas
A ferrovia terá 10 paradas, incluindo 8 estações de passageiros e 2 pátios de carga, distribuídas nas seguintes cidades:
- Salvador: Estação Águas Claras (integrada ao metrô, VLT e à nova rodoviária)
- Simões Filho
- Candeias
- São Sebastião do Passé
- Santo Amaro
- Conceição do Jacuípe
- Feira de Santana: Estações Noide Cerqueira e Rodoferroviária Contorno
