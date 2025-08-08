Segunda edição do Bahia Export debate papel logístico do estado

Fausto Franco fala sobre Bahia Export 2025 - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

A sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no bairro do Stiep, em Salvador, será palco da segunda edição do Fórum Estadual de Logística, Infraestrutura e Transportes - Bahia Export 2025, promovido pelo Grupo Brasil Export. O evento acontecerá entre os dias 14 e 15 de agosto.

O Bahia Export debaterá temas considerados estratégicos, com a presença de painéis inéditos sobre aviação e mineração. O evento também contará com nomes como Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Rui Costa (PT), chefe da Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Roman, secretário-geral da Advocacia-Geral da União (AGU), e Marcus Cavalcanti, secretário especial do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Expectativas para o evento

Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário executivo do Grupo Brasil Export, Fausto Franco, destacou as novidades da edição deste ano, e citou o papel estratégico da Bahia no cenário nacional da logística de exportação.

Fausto Franco ainda falou do destaque que a Bahia tem conquistado com a presença de nomes forte dentro do governo Lula.

"É o segundo ano que a gente está fazendo esse evento. Este ano a gente vai discutir temas que não estavam inseridos no ano passado, mostrando o tamanho e a diversidade que um estado do tamanho da Bahia tem, e ainda com temas para o ano subsequente. Ao mesmo tempo, fazendo uma provocação com a posição que a Bahia se encontra no cenário nacional, que hoje tem o ministro da Casa Civil, Secretária de Comunicação, Ministério da Cultura, por ter líder do governo no Senado. Se a gente não pegar esses players baianos que estão em Brasília para que a Bahia seja a locomotiva desse trem, quando vamos ter esses atores todos juntos de novo?", questionou Fausto Franco ao falar sobre o evento.

"Só participam convidados, a gente se preocupa com a qualidade. Este ano a gente tem 23 empresas apoiando o evento em algum nível. O plenário, com certeza, vai estar lotado", completou.

Programação

Entre os temas debatidos nos painéis, estão os 'Desafios e oportunidades para inovação na região', 'A cultura exportadora da Bahia e ações para melhor promover a produção local no mercado internacional' e 'Os desafios para a expansão do transporte de passageiros no estado da Bahia'.

Veja a programação completa

14 | AGOSTO

8h30 – Credenciamento do Inova Export

9h00 – Abertura e atividades do Inova Export

>> Iniciativa tem como proposta principal conectar pessoas, ideias e soluções nos setores de infraestrutura, logística, agronegócio, portos, comércio exterior, energia e gás

9h20 – Painel 1: Desafios e oportunidades para inovação na região

10h00 – Pitchs de startups – Bloco 1

>> Startups apresentam suas soluções inovadoras

10h20 – Apresentação HUB Brasil Export | Ações conjuntas realizadas com o Ministério de Portos e Aeroportos

10h40 – Keynote speaker

11h00 – Encerramento do Inova Export

13h30 – Credenciamento do Bahia Export

14h00 – Painel 1: A cultura exportadora da Bahia e ações para melhor promover a produção local no mercado internacional

Moderação: Zizette Balbino, Advogada e Comunicadora

Debatedores

– Fabiano Borré, CEO da Fazenda Progresso

– Moisés Schmidt, Presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA)

– Mônica Burgos, Sócia-fundadora da Avatim

– Pablo Barrozo, Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia

15h00 – Painel 2: Os desafios para a expansão do transporte de passageiros no estado da Bahia

Moderação: Núria Bianco, Diretora de Inteligência de Mercado do Grupo Brasil Export

Debatedores

– Tiago Tosto, Sócio da Abaeté Aviação

– Wanderley Galhiego Jr., Diretor de Relações Institucionais da Socicam

– Júlio Ribas, CEO da Vinci Airports no Brasil

– Adriano Miranda, Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

16h00 – Apresentação de Carlos Henrique Passos, Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)

16h20 – Intervalo

16h40 – Apresentação de Cláudio Villas Boas, CEO da Concessionária Ponte Salvador-Itaparica

17h00 – Painel 3: Panorama e perspectivas da infraestrutura portuária da Bahia

Moderação: Milena Barreto, Apresentadora da TV ALBA – Assembleia Legislativa da Bahia

Debatedores

– Antônio Gobbo, Diretor-Presidente da Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba)

– Helano Pereira, Vice-Presidente Executivo da Ultracargo

– Maria Eduarda Lomanto, Secretária do Mar da Prefeitura de Salvador

– Roberto Zitelmann de Oliva Jr., Presidente da Intermarítima

18h00 – Apresentação: Wanger Antônio de Alencar Rocha, Diretor Financeiro e de Crédito do Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

18h30 – Apresentação: Flávio Roman, Secretário-Geral de Consultoria da Advocacia Geral da União (AGU) e Presidente da Câmara de Promoção de Segurança Jurídica no Ambiente de Negocios (SEJAN)

19h00 – Sessão solene com presença das autoridades convidadas

– Fabricio Guimarães Julião, CEO do Grupo Brasil Export

– Jerônimo Rodrigues, Governador do Estado da Bahia (a confirmar)

– Bruno Reis, Prefeito de Salvador (a confirmar)

– Ivana Bastos, Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia

– Pedro Maia, Procurador-Geral de Justiça e Chefe do Ministério Público da Bahia

– Marcus Presidio, Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia

– José Roberto Campos, Presidente do Conselho Nacional do Brasil Export

– Vice Almirante Gustavo Garriga, Comandante do 2º Distrito Naval na Bahia

– Coronel Aviador Saulo Vinícius Sobreira, Comandante da Base Aérea de Salvador

– Aluísio Sobreira, Presidente do Conselho do Nordeste Export

– Roberto Oliva, Presidente do Conselho do Bahia Export

– Daniela Borges, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Bahia (OAB-BA)

15 | AGOSTO

8h30 – Painel 4: Investimentos em infraestrutura e novos negócios para expansão da indústria da Bahia

Moderação: Camila Aguiar, Diretora de Operações da BahiaInveste

Debatedores

– Adriana Marcele, Secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Camaçari

– Caio Zanardo, CEO da Veracel

– Roberto Oliva, Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP)

– Vladson Menezes, Diretor-Executivo da FIEB

9h30 – Apresentação de Luiz Gavazza, Diretor-Presidente da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás)

9h50 – Apresentação de Marcus Cavalcanti, Secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil da Presidência da República

10h10 – Painel 5: Oportunidades em negócios minerais no estado da Bahia

Moderação: Georgina Maynart, Jornalista da Rede Bahia (TV Globo)

Debatedores

– Henrique Carballal, Presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM)

– Marcelo Silvestre, Presidente da Galvani Mineração

– Tony Lima, COO da Atlantic Nickel

– Emerson Souza, Vice-Presidente de Relações Institucionais da Brazil Iron

11h10 – Intervalo

11h30 – Palestra do excelentíssimo sr. Flávio Dino, Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

12h15 – Apresentação especial do excelentíssimo sr. Rui Costa, Ministro da Casa Civil da Presidência da República

Tema: Obras do PAC na Bahia e os impactos positivos na logística de cargas

12h45 – Encerramento com a presença do excelentíssimo sr. Silvio Costa Filho, Ministro de Portos e Aeroportos

Inclusão

O Bahia Export também será o local da primeira ação do Instituto Ação Brasil em Salvador, com o lançamento de projetos sociais contemplados no primeiro edital voltado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Salvador.