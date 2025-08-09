Menu
ESCLARECIMENTO

Polícia Militar da Bahia nega ter homenageado deputado Binho Galinha

Investigado por crimes como agiotagem e jogo do bicho, deputado é alvo da Operação El Patrón

Por Luan Julião

09/08/2025 - 12:49 h
Binho Galinha
Binho Galinha -

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) divulgou nota oficial negando ter concedido o título de “Amigo da Polícia Militar da Bahia” ao deputado estadual Kleber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha.

Segundo o esclarecimento, a condecoração atribuída ao parlamentar, divulgada em 8 de agosto de 2025, foi entregue por uma entidade externa, a União das Entidades Representativas dos Militares Estaduais da Bahia, durante cerimônia realizada no gabinete do deputado na Assembleia Legislativa.

A corporação destacou que não houve qualquer ato oficial ou formal da PMBA para reconhecer o parlamentar, classificando o gesto como “de caráter simbólico” e sem respaldo institucional. “A Polícia Militar da Bahia não concedeu, em momento algum, o título, nem elaborou qualquer ato formal de reconhecimento”, afirma a nota.

Parlamentar é alvo de investigação

Binho Galinha figura entre os investigados da Operação El Patrón, deflagrada em 2023 para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado a agiotagem, jogo do bicho, receptação qualificada e desmanche de veículos.

A ofensiva resultou em uma série de medidas judiciais, entre elas:

  • 10 mandados de prisão preventiva;
  • 33 mandados de busca e apreensão;
  • bloqueio de mais de R$ 200 milhões em contas dos investigados;
  • sequestro de 26 imóveis urbanos e rurais;
  • suspensão das atividades de seis empresas.

Entre os alvos presos estavam três policiais militares e familiares do deputado.

Binho Galinha deputado 'El Patron' Polícia Miltar

