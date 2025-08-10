Menu
BAHIA
BAHIA

Vendedor de acarajé sofre mal súbito e morre trabalhando na Fonte Nova

Jovem foi identificado como André Batista dos Santos Júnior, de 24 anos

Por Redação

10/08/2025 - 16:16 h
Vendedor de acarajé morreu ao sofrer um mal súbito na Arena Fonte Nova
Vendedor de acarajé morreu ao sofrer um mal súbito na Arena Fonte Nova

Um vendedor de acarajé sofreu um mal súbito enquanto trabalhava na Arena Fonte Nova e morreu, em Salvador, neste sábado, 09. O homem foi identificado como André Batista dos Santos Júnior, de 24 anos.

Informações preliminares da Polícia Civil demonstram que o jovem sofreu um mal súbito. As guias de remoção e de necropsia foram expedidas e encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), e os laudos periciais auxiliarão na definição da causa da morte.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris).

Por meio de nota, a Arena Fonte Nova lamentou o acontecido e informou que o vendedor foi atendido pela equipe de brigadistas do estádio que prestaram os primeiros socorros.

Logo em seguida, a equipe da Vitalmed foi acionada para seguir com o atendimento avançado, porém André não resistiu.

Acidente de trabalho arena fonte nova morte súbita

x