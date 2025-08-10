Vendedor de acarajé sofre mal súbito e morre trabalhando na Fonte Nova

Vendedor de acarajé morreu ao sofrer um mal súbito na Arena Fonte Nova - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vendedor de acarajé sofreu um mal súbito enquanto trabalhava na Arena Fonte Nova e morreu, em Salvador, neste sábado, 09. O homem foi identificado como André Batista dos Santos Júnior, de 24 anos.

Informações preliminares da Polícia Civil demonstram que o jovem sofreu um mal súbito. As guias de remoção e de necropsia foram expedidas e encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), e os laudos periciais auxiliarão na definição da causa da morte.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris).

Por meio de nota, a Arena Fonte Nova lamentou o acontecido e informou que o vendedor foi atendido pela equipe de brigadistas do estádio que prestaram os primeiros socorros.

Logo em seguida, a equipe da Vitalmed foi acionada para seguir com o atendimento avançado, porém André não resistiu.