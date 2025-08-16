Homem que atropelou atleta na Pituba é filho de vereadora de Salvador

Homem é filho da vereadora Débora Santana (PDT) - Foto: Print | Vídeo | Reprodução | Redes Sociais

Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana (PDT), foi identificado como responsável pelo grave acidente envolvendo um maratonista profissional identificado como Emerson Pinheiro, de 29 anos,no bairro da Pituba, orla de Salvador, na manhã deste sábado, 16.

Ao Portal A TARDE, a edil, que é médica, afirmou que foi surpreendida sobre o caso nas redes sociais e descartou a possibilidade do filho estar embriagado no momento da ocorrência, durante conversa por ligação via WhatsApp, às 11h27, deste sábado.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu estou tentando absorver as informações. Eu soube do caso pelas redes sociais e fiquei desesperada. [Quando eu soube] estava em uma apresentação na escola da minha filha”, disse.

Embora a equipe do Portal A TARDE tenha entrando em contato por ligação com a vereadora, a assessoria afirmou que enviará um pronunciamento oficial sobre o caso. Em nota, a pedetista diz que se solidariza com a vítima e toda a família após o caso.

"Neste momento tão doloroso, manifesto minha mais profunda solidariedade a Emerson Pimentel e a toda a sua família pelo acidente ocorrido na manhã deste sábado (16), no bairro da Pituba. Oro para que Deus conforte e fortaleça a vítima, concedendo fé e esperança neste momento difícil", disse.

"Estou inteiramente à disposição para oferecer todo o apoio necessário. Minha equipe e eu estaremos ao lado da família e atentos a colaborar, buscando ser presença de solidariedade e respeito neste processo de recuperação.Reitero meu apoio e peço a Deus que derrame bênçãos de saúde e força sobre Emerson e sua família", completou em nota enviada ao portal às 16h30.

Em contrapartida, nas imagens que circulam nas redes sociais mostram o motorista sendo orientado por agentes da Superintendência de Trânsito (Transalvador) a fazer o teste do bafômetro, e ele demonstrou incapacidade de realizar o exame.

"Os agentes disponibilizaram o etilômetro, equipamento devidamente verificado e em perfeita condição de funcionamento, porém, o condutor não quis assoprar no bocal, o que impossibilitou a verificação devido à recusa do cidadão em colaborar", diz um trecho da nota da Transalvador.

Acidente

O grave acidente aconteceu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba, onde dezenas de pessoas participavam de um treino coletivo. O motorista dirigia um carro modelo Onix, segundo a Transalvador.

Com o impacto do atropelamento, o corredor teve as duas pernas quebradas e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece em estado grave. No início desta tarde, a advogada do atleta, Rosângela Passos, confirmou que o amputação de uma das pernas do corredor após o grave acidente.

"Toda a comunidade de corrida de Salvador está sensibilizada, arrasada, porque Emerson, além de ser uma pessoa muito querida, [estava] na sua melhor fase. [Ele] era o nosso amigo e está passando por isso. A gente se coloca no lugar dele porque poderia ser com qualquer um de nós", disse Rosângela em entrevista à TV Bahia.

Além da vítima, o acidente também causou "danos estruturais em um quisoque, derrubou um coqueiro pequeno e um piquete de cimento". Na ocasião, o veículo foi retirado pelo guincho da Transalvador.

O condutor, por sua vez, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e teve a prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário, depois de ser apresentado por policiais militares na Central de Flagrantes, segundo informações da Polícia Civil.

O herdeiro da vereadora Débora Santana foi autuado por lesão corporal culposa de natureza grave ou gravíssima na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada por substância psicoativa, ainda conforme a nota da Polícia Civil.

Questionada se houve prestação de socorro da família à vítima, a vereadora não soube confirmar, mas disse que as “pessoas estavam no hospital”.

Saiba quem é motorista que atropelou o atleta

Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, é administrador. Em suas redes sociais, ele se intutula como investidor profissional e sócio da empresa SVN Investimentos, uma startup financeira, localizada no CEO do Salvador Shopping, na capital baiana.

Com um tímido envolvimento na política, o jovem foi uma das figuras que atuou durante a campanha política da sua mãe na tentativa de recondução para Câmara Municipal da cidade (CMS), em 2024. Na ocasião, ele produziu conteúdos para as redes sociais da então candidata.

Veja

Ele também já assumiu assumiu a função de secretário parlamentar entre os anos de 2017 a 2020, quando esteve lotado no gabinete do deputado federal Jorge Solla (PT). Para a função, ele recebia um salário de R$ 5.968, conforme consta nos dados da Câmara dos Deputados.