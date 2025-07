Matando aula? Veja quem são 10 vereadores mais faltosos de Salvador

Plenário da Câmara Municipal de Salvador (CMS) - Foto: Antonio Queirós | CMS

Se o modelo de lista de chamadas utilizado nas unidades de ensino fosse adotado na Câmara Municipal de Salvador (CMS), ao menos quatro vereadores seriam reprovados pela quantidade de faltas registradas no sistema da Casa, no decorrer das 43 sessões ordinárias realizadas no primeiro semestre deste ano.

Os edis que figuram o top 4 do ranking de mais faltosos entre janeiro a 17 de junho, data em que aconteceu a última sessão no Legislativo, são Débora Santana (PDT), Marcelo Guimarães Neto (União Brasil), Alexandre Aleluia (PL) e Randerson Leal (Podemos). Juntos, os vereadores acumulam 29 faltas.

Confira os números de faltas

Débora Santana (PDT): 15;

Marcelo Guimarães Neto (União Brasil): 5;

Alexandre Aleluia (PL): 5;

Randerson Leal (Podemos): 4.

Os números fazem parte de um levantamento feito pelo Portal A TARDE, por meio dos dados dispostos pelo sistema da CMS referentes às sessões de número 1º até 43º. O ranking não leva em conta o período em que os vereadores estiveram licenciados da função.

Outros faltosos

Dos 43 vereadores eleitos para representar os soteropolitanos, ao menos 21 já faltaram a alguma sessão no Legislativo.

Os destaques neste número continuam sendo os edis que compõem a base do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Completando o top 10 dos faltosos estão:

Anderson Ninho (PDT);

Ricardo Almeida (DC);

Kel Torres (Republicanos);

Cris Correia (PSDB);

Maurício Trindade (PP);

George o Gordinho da Favela (PP);

Fábio Souza (PRD).

O que diz o regimento interno?

De acordo com o regimento interno, as ausências do ambiente de trabalho devem ser feitas sob justificativa, sendo acatadas:

Assumir cargo de superintendências ou secretárias;

Tratamento de saúde;

Missões temporárias de caráter cultural, religioso, associativo ou de interesse do município;

Doença em pessoa da família ou gestantes.

Votações

Os vereadores retornaram à casa legislativa mais cedo neste ano. O motivo para o início das atividades antecipadas deve-se à posse dosvereadores eleitos em outubro de 2024.

Posse dos vereadores 2025 | Foto: Antonio Queirós | CMS

Neste sentido, no dia 2 de janeiro, os vereadores se reuniram no plenário Cosme de Farias, quando elegeram o vereador Carlos Muniz (PSDB), como presidente da Casa.

Uma vez aberta, as sessões seguiram até o dia 25 de fevereiro, mas, logo, foram paralisadas devido ao Carnaval, sendo retomada no dia 10 de março.

Neste primeiro semestre, os edis se debruçaram nas seguintes pautas de votação: reajuste salarial dos servidores públicos, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 (LDO), além dos projetos de autoria dos próprios vereadores, como Cinema ao Ar Livre, ampliação do horário de atendimento do Hospital Veterinário, e entre outros.

Recesso parlamentar

Os vereadores estão em recesso parlamentar e retornam as atividades no dia 4 de agosto, uma segunda-feira.

*ERRATA: Inicialmente, os dados do sistema da Câmara Municipal de Salvador (CMS) apontava que o vereador Júlio Santos teve 4 faltas. Em contato com o Portal, a assessoria do edil afirmou que houve um erro no sistema e o republicano contém apenas uma falta. A informação também foi confirmada pelo site. Mudamos para o vereador Randerson leal, que acumula 4 faltas no sistema.