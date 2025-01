Turista brasileiro morre após atropelamento em Buenos Aires - Foto: Reprodução | Internet

Um homem, de 60 anos, morreu após ele e a sua esposa serem atropelados nesta quarta-feira, 1º, em Buenos Aires, Argentina. A mulher, de aproximadamente 50 anos, foi levada ao Hospital Fernández, no bairro de Palermo, com politraumatismos graves.

O acidente aconteceu por volta das 10h, no cruzamento das avenidas Libertador e Alvear, no bairro de Recoleta. De acordo com informações da polícia e do jornal "La Nación, a motorista de um veículo Honda HRV perdeu o controle do carro, invadiu a calçada e atropelou o casal, que aguardava o semáforo abrir para atravessar a rua.

Leia também

>> Veículo atropela multidão e deixa 10 mortos e 30 feridos nos EUA

>> Morre suspeito de atropelar policiais em Salvador

Agentes da Delegacia do Bairro 2A confirmaram o óbito do homem no local e o atendimento à mulher, que foi encaminhada ao maior hospital da capital argentina para exames e cuidados médicos.

A investigação está sob responsabilidade da Vara Criminal nº 9, que conduz casos de homicídio e lesões corporais. As autoridades argentinas ainda não divulgaram as identidades das vítimas ou detalhes sobre o estado da motorista envolvida no acidente.