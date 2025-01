Morre suspeito de atropelar policiais em Salvador

Suspeito de ter atropelado dois policiais militares que estavam em motocicletas foi morto na Ribeira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Marcos Oliveia Gomes, de 21 anos, suspeito de ter atropelado dois policiais militares que estavam em motocicletas no sexto dia de maio durante uma fuga, na Avenida Joana Angélica, em Salvador, foi morto em um confronto com agentes, no bairro da Ribeira, nesta madrugada do dia 27.

Preso após o ocorrido de ter atropelado dois policiais militares em maio deste ano. Ele foi atuado por tentativa de homicídio e tráfico de drogas pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC). Porém foi solto sem informações do motivo.

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam uma patrulha na região durante a madrugada desta sexta, quando avistaram um veículo que fazia manobras evasivas. Após empreender fuga, Mário disparou contra os policiais, que revidaram e atingiram o homem.

Foi prestado socorro e ele foi levado ao Hospital Ernesto Simões Filho, porém não resistiu aos ferimentos. Uma mulher que estava junto dele no carro foi detida. Além disso, três metralhadoras, uma pistola e uma carabina, além de porções de cocaína e maconha.

Ele já tinha algumas passagens pela polícia por tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

Confira o episódio do Atropelamento

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPRO) viram o homem em atitude suspeita e ordenaram para que Mário desembarcasse do carro, mas ele desobedeceu a ordem e ainda atirou o veículo contra os militares.

Antes de fugir, o homem ainda atingiu um outro carro que teve a porta danificada. Entre os três policiais que estavam no incidente, um ficou ferido e precisou ser levado ao hospital e foi liberado após receber atendimento médico.