Vídeo: em fuga, motorista derruba policiais militares de motocicletas | A TARDE

Um motorista derrubou dois policiais militares que estavam em motocicletas nesta segunda-feira, 6, na Avenida Joana Angélica, em Salvador, durante uma fuga.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que o carro atinge as motocicletas e dois policiais caem. Em seguida, o veículo dá ré e atinge a motocicleta de outro agente que vinha logo atrás. Ele precisou pular da motocicleta para não ser atropelado.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPRO) realizavam rondas na região do centro de Salvador quando encontraram um homem em atitude suspeita em um carro na avenida.

Os policiais ordenaram que o homem descesse do veículo, quando ele jogou o veículo contra os policiais. Antes de fugir, o motorista ainda bateu em outro carro.

Um dos policiais ficou ferido e foi socorrido para uma unidade hospitalar. Ele foi liberado após receber atendimento.





Da redação

