Conversa de Lula e Lira tem promessa de 'não retaliação'

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) - Foto: © Lula Marques | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) recebeu na tarde de quinta-feira, 26, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) no Palácio da Alvorada, em Brasília. O encontro acontece após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspender o pagamento das emendas palarmentares.

A reunião não estava inicialmente prevista na agenda das autoridades, mas foi adicionada por volta das 16h. Além do compromisso com Lula, o presidente da Câmara convocou líderes partidários para um encontro na tarde de quinta.

Segundo O Globo, na conversa, Lira disse que o encaminhamento das emendas não foi uma decisão tomada por ele individualmente, mas uma solução construída em parceria com o Executivo. Ele deixou claro para o presidente que agiria para mostrar isso em resposta ao Supremo Tribunal Federal (STF) e que o governo também precisava assumir responsabilidades sobre o tema.

Lira indicou ainda preocupação com a entrada da Polícia Federal (PF) no caso. Ele disse que esse era um descontentamento externado por todos os líderes e com potencial de contaminar a relação do Congresso com o governo. Na avaliação de Lira, era um "exagero" partir para esse caminho.

O presidente tentou tranquilizar Lira de que não haverá politização do caso e disse que o governo não pretendia agir para persegui-lo. O petista afirmou ainda que não havia conversado com o ministro Flávio Dino, do STF, sobre a decisão do bloqueio das emendas.