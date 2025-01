PF abre investigação sobre autores de emendas que somam R$ 4 bilhões

A estrutura que viabilizou essas indicações foi atribuída a Arthur Lira - Foto: Pablo Valadares | Câmara dos Deputados

A Polícia Federal (PF) instaurou nesta terça-feira, 24, um inquérito para investigar a liberação de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares, cujos verdadeiros autores das indicações não foram devidamente informados.

A investigação foi iniciada por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo a solicitações de partidos de diferentes espectros políticos, como o Novo e o PSOL. Essas legendas questionaram o arranjo estabelecido no final do ano legislativo, que permitiu a liberação de recursos bilionários sem a devida identificação dos responsáveis pelas indicações.

A estrutura que viabilizou essas indicações foi atribuída ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). Segundo denúncias, os valores foram apresentados como emendas de comissões da Casa, mas a indicação real teria sido feita por líderes partidários. Esse modelo foi alvo de críticas, especialmente por favorecer de forma desproporcional algumas regiões.

Um dos principais beneficiados foi o estado de Alagoas, reduto eleitoral de Lira, que recebeu cerca de R$ 500 milhões em verbas. O presidente da Câmara é apontado como possível candidato ao Senado nas eleições de 2026, o que levantou suspeitas de uso político dessas indicações.