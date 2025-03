Ciclista de 73 anos morre após atropelamento por viatura da PM

Acidente ocorreu devido à falta de visibilidade e sinalização na estrada - Foto: Freepik

No interior de São Paulo, um idoso de 73 anos morreu após ser atropelado por uma viatura da Polícia Militar. Identificado como Antonio Vito do Carmo, ele estava pedalando em uma estrada de Serra Azul, no final da tarde desta quinta-feira, 6. De acordo com os policiais, as condições de visibilidade da via eram difíceis devido ao forte sol, o que contribuiu para o acidente.

De acordo com informações preliminares, a viatura teria derrapado em algumas pedras em uma curva acentuada, próxima à saída da cidade, atingindo o ciclista que seguia no sentido contrário e a estrada onde ocorreu o acidente teria sido recapeada recentemente.

Os policiais acionaram uma ambulância, e Antonio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos ferimentos. Os agentes alegam que a posição do sol no entardecer dificultou a visão do condutor da viatura.

No local, foi constatada a ausência de placas indicativas de curva acentuada e equipamentos de iluminação. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar as circunstâncias do acidente. Os policiais envolvidos foram afastados das atividades operacionais e o caso também está sendo investigado pela Polícia Civil.

A área foi preservada para a perícia, e o corpo de Antonio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar) na direção de veículo automotor na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto.