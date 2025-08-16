Motorista embriagado atropela homem na orla da Pituba; veja vídeo

Acidente que provocou fraturas nas duas pernas de um corredor ocorreu na praça Nossa Senhora da Luz - Foto: Google Street View

Um corredor de rua de prenome Emerson teve as duas pernas quebradas após ser atropelado na manhã deste sábado, 16, na orla da Pituba. Ele participava de um treino coletivo e foi atingido por um veículo conduzido por motorista aparentemente embriagado.

O acidente ocorreu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz. Dezenas de pessoas participavam do treino. O veículo arrancou um poste e atingiu uma barraca antes de atropelar o corredor.

O atleta ferido, que segundo informações preliminares também é jornalista, foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece sob cuidados médicos.

O condutor do carro foi preso em flagrante pela Polícia Militar e levado para a 13ª Delegacia. Testemunhas reforçaram que o homem aparentava estar alcoolizado no momento da abordagem policial. A Polícia Civil investiga o caso. Um vídeo flagrou o momento em que o motorista é abordado. Confira: