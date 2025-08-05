Jovem mata prima de 4 anos com tesoura para se vingar do tio

Helena Victoria - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma menina de 4 anos foi assassinada pelo primo de 16 na noite de domingo, 3, em Barbacena, Minas Gerais. O adolescente confessou o crime à Polícia Militar, afirmando que agiu por vingança contra o pai da menina, que, segundo ele, fazia bullying e o chamava de “doido”.

A Polícia Civil informou que a causa da morte de Helena Victoria foi asfixia, com golpes de tesoura. O jovem planejava o crime há cerca de três meses e chegou a fazer uma cópia da chave da casa.

Na noite do assassinato, entrou na residência, tentou levar a criança, mas ao ser surpreendido pelos gritos dela, a atacou. De acordo com o portal IG, o corpo foi deixado em uma área de mata, parcialmente coberto e com sinais de tentativa de queima.

Após o crime, o adolescente escondeu as roupas sujas de sangue e foi dormir. O corpo foi encontrado pelo pai da vítima. O jovem foi apreendido e encaminhado à delegacia. O caso será tratado conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).