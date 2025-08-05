Major preso por facilitar entrada de celulares em presídio é exonerado

Medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 5 - Foto: Joá Souza/ Ag. A Tarde

O major da Polícia Militar da Bahia preso na segunda-feira, 4, após ser flagrado tentando facilitar a entrada de aparelhos celulares e outros itens proibidos no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, foi exonerado. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 5.

Almir Bispo dos Santos Filho trabalhava na coordenação de planejamento operacional do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar, localizado no presídio. De acordo com a publicação, quem ocupa a posição de Almir é a Major QOPM Gisele Dantas de Souza.

A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 5 | Foto: Reprodução/Diário Oficial

Prisão

Conforme informações apuradas pela reportagem do Portal A TARDE, uma mulher, tia de um dos internos, passou pela revista padrão e foi liberada para entrar. No entanto, já nas proximidades da Coordenação de Segurança, foi surpreendida juntamente com o oficial. Segundo relatos, o major teria inserido disfarçadamente uma sacola com materiais proibidos na bolsa da visitante, em tentativa de burlar os protocolos de segurança.

Almir Bispo dos Santos Filho | Foto: Reprodução

O flagrante mobilizou a Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento do Sistema Prisional (CMASP), o Superintendente de Gestão Prisional, o Diretor-Geral do Sistema Prisional e o Grupo Operacional Prisional, que acompanharam a ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que um oficial da corporação foi conduzido à Corregedoria nesta segunda-feira, 4, acusado de facilitar a entrada de aparelhos celulares no Conjunto Penal de Salvador.

*Com informações de Luan Julião