POLÍCIA

Major preso por facilitar entrada de celulares em presídio é exonerado

Almir Bispo dos Santos Filho foi autuado em flagrante

Por Victoria Isabel

05/08/2025 - 8:06 h
Medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 5
Medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 5 -

O major da Polícia Militar da Bahia preso na segunda-feira, 4, após ser flagrado tentando facilitar a entrada de aparelhos celulares e outros itens proibidos no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, foi exonerado. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 5.

Almir Bispo dos Santos Filho trabalhava na coordenação de planejamento operacional do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar, localizado no presídio. De acordo com a publicação, quem ocupa a posição de Almir é a Major QOPM Gisele Dantas de Souza.

A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 5
A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 5 | Foto: Reprodução/Diário Oficial

Prisão

Conforme informações apuradas pela reportagem do Portal A TARDE, uma mulher, tia de um dos internos, passou pela revista padrão e foi liberada para entrar. No entanto, já nas proximidades da Coordenação de Segurança, foi surpreendida juntamente com o oficial. Segundo relatos, o major teria inserido disfarçadamente uma sacola com materiais proibidos na bolsa da visitante, em tentativa de burlar os protocolos de segurança.

Almir Bispo dos Santos Filho
Almir Bispo dos Santos Filho | Foto: Reprodução

O flagrante mobilizou a Coordenação de Monitoramento e Acompanhamento do Sistema Prisional (CMASP), o Superintendente de Gestão Prisional, o Diretor-Geral do Sistema Prisional e o Grupo Operacional Prisional, que acompanharam a ocorrência.

Em nota, a Polícia Militar informou que um oficial da corporação foi conduzido à Corregedoria nesta segunda-feira, 4, acusado de facilitar a entrada de aparelhos celulares no Conjunto Penal de Salvador.

*Com informações de Luan Julião

