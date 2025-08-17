Menu
POLÍCIA
EXCLUSIVO!

Mortes em Ilhéus: Motorista acusado vai parar na delegacia, nega crime e desabafa

Em vídeo enviado com exclusividade ao portal A TARDE, o rapaz demonstra ter sido vítima da situação, após ter sua imagem veiculada nas redes sociais

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

16/08/2025 - 20:41 h | Atualizada em 17/08/2025 - 13:20
Maria Helena, a filha, Mariana, e a amiga, Alexandra foram encontradas mortas na tarde desse sábado
Maria Helena, a filha, Mariana, e a amiga, Alexandra foram encontradas mortas na tarde desse sábado -

O motorista por aplicativo, de prenome Willian, procurou a delegacia de Ilhéus, na noite desse sábado, 16, para registrar ocorrência e negar que seja o responsável pelas mortes de Alexandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20. Elas estavam desaparecidas desde a tarde da sexta-feira, 15, e foram encontradas mortas na tarde desse sábado.

Por meio de vídeo enviado com exclusividade à equipe de reportagem do portal A TARDE, o rapaz informou que foi à unidade policial fazer um Boletim de Ocorrência após saber que sua imagem estava circulando nas redes sociais como sendo o assassino das servidoras públicas municipais e da jovem Mariana.

“Pessoal, boa noite! Meu nome é Willian, estou essa noite aqui na delegacia porque alguém, infelizmente, teve a boa vontade de sair postando um print da minha conta do 99 [plataforma de transporte] como se eu fosse o criminoso que ocasionou aquela tragédia na zona sul”, explicou.

Ele segue: “eu vim aqui na delegacia dar uma queixa, fazer minha ocorrência para fazer minha defesa e dizer que eu não tenho nada a ver com isso [homicídios]. Não conheço esse pessoal que foi assassinado lá, não faço nem ideia. Justamente, tenho um álibi de onde eu estava ontem o dia todo e tenho testemunhas. Agora, falar para vocês, esse tipo de brincadeira aí, sacanagem”, defendeu-se o rapaz.

Entenda o caso

Alexandra Oliveira Suzart, 45, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20, foram vistas pela última vez na sexta-feira à tarde caminhando na praia dos Milionários com um cachorro. Uma fonte informou ao Portal A TARDE que o animal foi encontrado vivo, amarrado a uma árvore perto dos corpos.

Mortes em Ilhéus: Motorista acusado vai parar na delegacia, nega crime e desabafa
| Foto: Reprodução Redes Sociais

As vítimas moravam em prédios próximos e eram servidoras públicas municipais. Os desaparecimentos foram registrados pela irmã de Alexandra e pelo companheiro de Maria Helena, pai de Mariana.

Imagens de câmeras da Cabana Soro Caseiro mostram as três caminhando pela praia. A polícia informou que “oitivas e diligências estão em curso” e que as imagens estão sendo analisadas. A reportagem tentou contato com o delegado Helder Carvalhal de Almeida, responsável pelo caso, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.

Corpos foram encontrados com
Corpos foram encontrados com | Foto: Reprodução Ihéus 24h

Prefeitura Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus publicou nas redes sociais uma nota de pesar pelas mortes de Alexandra O. Suzart, Maria Helena N. Bastos, servidoras públicas municipais, e de Mariana B. Silva, filha de Maria Helena.

Leia Também:

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas
Adolescente é apreendido suspeito de estuprar prima de sete anos
Caminhada Contra o Feminicídio reúne multidão na Barra

No comunicado, a administração municipal destacou o legado de dedicação das vítimas ao serviço público e manifestou solidariedade às famílias, desejando força para enfrentar a perda. Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas em breve. Enquanto isso, a Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer o crime e identificar os responsáveis.

Acusação falsa Redes sociais Alexandra Oliveira Suzart boletim de ocorrência ilhéus Maria Helena do Nascimento Bastos Mariana Bastos da Silva Polícia Civil Praia dos Milionários Triplo assassinato triplo homicídio

x