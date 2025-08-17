Mortes em Ilhéus: Motorista acusado vai parar na delegacia, nega crime e desabafa

Maria Helena, a filha, Mariana, e a amiga, Alexandra foram encontradas mortas na tarde desse sábado - Foto: Reprodução Redes Sociais

O motorista por aplicativo, de prenome Willian, procurou a delegacia de Ilhéus, na noite desse sábado, 16, para registrar ocorrência e negar que seja o responsável pelas mortes de Alexandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20. Elas estavam desaparecidas desde a tarde da sexta-feira, 15, e foram encontradas mortas na tarde desse sábado.

Por meio de vídeo enviado com exclusividade à equipe de reportagem do portal A TARDE, o rapaz informou que foi à unidade policial fazer um Boletim de Ocorrência após saber que sua imagem estava circulando nas redes sociais como sendo o assassino das servidoras públicas municipais e da jovem Mariana.

“Pessoal, boa noite! Meu nome é Willian, estou essa noite aqui na delegacia porque alguém, infelizmente, teve a boa vontade de sair postando um print da minha conta do 99 [plataforma de transporte] como se eu fosse o criminoso que ocasionou aquela tragédia na zona sul”, explicou.

Ele segue: “eu vim aqui na delegacia dar uma queixa, fazer minha ocorrência para fazer minha defesa e dizer que eu não tenho nada a ver com isso [homicídios]. Não conheço esse pessoal que foi assassinado lá, não faço nem ideia. Justamente, tenho um álibi de onde eu estava ontem o dia todo e tenho testemunhas. Agora, falar para vocês, esse tipo de brincadeira aí, sacanagem”, defendeu-se o rapaz.

Entenda o caso

Alexandra Oliveira Suzart, 45, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20, foram vistas pela última vez na sexta-feira à tarde caminhando na praia dos Milionários com um cachorro. Uma fonte informou ao Portal A TARDE que o animal foi encontrado vivo, amarrado a uma árvore perto dos corpos.

As vítimas moravam em prédios próximos e eram servidoras públicas municipais. Os desaparecimentos foram registrados pela irmã de Alexandra e pelo companheiro de Maria Helena, pai de Mariana.



Imagens de câmeras da Cabana Soro Caseiro mostram as três caminhando pela praia. A polícia informou que “oitivas e diligências estão em curso” e que as imagens estão sendo analisadas. A reportagem tentou contato com o delegado Helder Carvalhal de Almeida, responsável pelo caso, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.

A Prefeitura de Ilhéus publicou nas redes sociais uma nota de pesar pelas mortes de Alexandra O. Suzart, Maria Helena N. Bastos, servidoras públicas municipais, e de Mariana B. Silva, filha de Maria Helena.

No comunicado, a administração municipal destacou o legado de dedicação das vítimas ao serviço público e manifestou solidariedade às famílias, desejando força para enfrentar a perda. Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas em breve. Enquanto isso, a Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer o crime e identificar os responsáveis.