EM FAMÍLIA

Homem é assassinado a pauladas; mãe e irmãos são suspeitos

Crime teria sido motivado por disputa de herança; briga é antiga

Redação

Por Redação

16/08/2025 - 21:58 h
Crime foi registrado por câmeras de segurança da região
Crime foi registrado por câmeras de segurança da região

Um crime brutal chocou os moradores da zona rural de Encruzilhada, cidade do sudoeste da Bahia, na manhã desse sábado, 16. Gilberto da Silva, 59 anos, foi atacado e morto a pauladas, enquanto caminhava ao lado da esposa, puxando um burro com uma carroça.

A esposa do homem revelou que o crime foi praticado por dois irmãos dele, a mãe e um primo. A motivação seria uma disputa familiar por conta da divisão de terras herdadas.

Segundo informações da Polícia Militar, o assassinato teria sido resultado de uma antiga desavença entre membros da mesma família.

O crime foi registrado por câmeras de segurança que estão instaladas em propriedades da região onde aconteceu o ataque. As imagens mostram o momento em que Gilberto é surpreendido pelo grupo que estava armado com pedaços de madeira.

Ainda no registro é possível ver que o casal tenta se defender, mas Gilberto é derrubado não e espancado. Uma criança que estava no local e presenciou a execução. A Polícia Civil do município apura os fatos.

x