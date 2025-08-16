Homem é assassinado a pauladas; mãe e irmãos são suspeitos

Crime foi registrado por câmeras de segurança da região - Foto: Reprodução

Um crime brutal chocou os moradores da zona rural de Encruzilhada, cidade do sudoeste da Bahia, na manhã desse sábado, 16. Gilberto da Silva, 59 anos, foi atacado e morto a pauladas, enquanto caminhava ao lado da esposa, puxando um burro com uma carroça.

A esposa do homem revelou que o crime foi praticado por dois irmãos dele, a mãe e um primo. A motivação seria uma disputa familiar por conta da divisão de terras herdadas.

Segundo informações da Polícia Militar, o assassinato teria sido resultado de uma antiga desavença entre membros da mesma família.

O crime foi registrado por câmeras de segurança que estão instaladas em propriedades da região onde aconteceu o ataque. As imagens mostram o momento em que Gilberto é surpreendido pelo grupo que estava armado com pedaços de madeira.

Ainda no registro é possível ver que o casal tenta se defender, mas Gilberto é derrubado não e espancado. Uma criança que estava no local e presenciou a execução. A Polícia Civil do município apura os fatos.