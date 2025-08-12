Em meio a venda das Casas Bahia, irmãos brigam por herança milionária

- Foto: Divulgação

Em meio a venda das Casas Bahia, anunciada no início deste mês, a disputa judicial entre os irmãos Saul e Michael Klein pela herança do pai Samuel Klein, fundador das da empresa, se intensificou.

Michael, que também é inventariante e testamenteiro, contestou o pedido de Saul por antecipação de herança, justificando que ele não estava mais internado no hospital, como afirmado pelo irmão. Além do pedido de petiçãopara Saul não ter acesso a uma parcela antecipada da herança, Michael Klein também pediu que ele seja condenado por litigância de má-fé.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Justiça, esse tipo de conduta ocorre quando uma das partes de um processo judicial age:

de maneira desonesta;

com a intenção de enganar ou prejudicar outra parte

eou então querendo prejudicar o próprio sistema judicial.

Entenda o conflito entre os herdeiro

Na semana passada, Saul Klein, de 71 anos, protocou uma petição na Justiça solicitando a autorização, com urgência, para receber um adiantamento da fortuna deixada pelo pai, o empresário Samuel Klein, fundador da varejista, morto em novembro de 2014.

Saul alegou que estava em grave situação de saúde, internado em estado crítico na UTI do hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

No entanto, Michael, junbto com os seus advogados, contestam essa versão. Eles questionam como Saul poderia sustentar que, “na data de 16/07/2025 estaria “internado na UTI, em estado grave e sem previsão de alta médica e, pouquíssimos dias depois, sequer constar no rol dos pacientes internados no hospital”.

Dessa forma, Michael, apresentou evidências de que Saul não estava internado no Hospital Vila Nova Star, conforme afirmado. “Assim, a suposta condição médica de Saul foi utilizada como mero artifício para tentar justificar o pleito de antecipação de valores”, diz o documento.

Plano de saúde

Os representantes legais de Michael acrescentam ainda que Saul é “beneficiário do plano de assistência médica prestado pelo Bradesco Seguro e, portanto, eventuais despesas médicas seriam arcadas pelo convênio”. “Bem por isso”, diz a petição, “o pleito de Saul não foi acompanhado por nenhum comprovante de pagamento de despesas médicas”.

Batalha dura década

A batalha pela herança de Samuel Klein, que já dura uma década, continua a ser marcada por alegações graves e complexidades jurídicas, refletindo não apenas a luta por bens, mas também questões éticas e morais entre os irmãos.

Em 20232, Saul foi condenado em 2023 a pagar R$ 30 milhões por tráfico de pessoas. Na épooca, ele alegou estar enfrentando altos custos com cirurgias e tratamentos médicos.

Quanto é a fortuna?

No início do processo, há pouco mais de dez anos, a fortuna deixada por Samuel foi estimada em R$ 260 milhões. Se corrigido, esse valor atingiria cerca de R$ 500 milhões atualmente.

Vendas das Casas Bahia

A Mapa Capital vai assumir o controle do Grupo Casas Bahia (BHIA3) ao alcançar 85,5% do capital social. Isso aconteceu após a conversão de 1,4 bilhão de debêntures da 10ª emissão, conforme comunicado da varejista.

Essa mudança representa uma alteração importante no controle da empresa, o que pode impactar seus indicadores e o desempenho das ações.

A Domus VII Participações, subsidiária da Mapa Capital, recebeu cerca de 558,8 milhões de ações ordinárias. A conversão totalizou R$ 1,5 bilhão, com a emissão das ações a um preço médio de R$ 2,95 cada.

A Mapa Capital pretende ajustar a gestão da Casas Bahia da seguinte forma: