NEGÓCIOS

Casas Bahia é vendida e encerra uma era no Brasil

Ação resultou na conversão de aproximadamente R$ 1,4 bilhão em debêntures em ações ordinárias

Por Leilane Teixeira

08/08/2025 - 19:40 h
Essa mudança representa uma alteração importante no controle da empresa
Essa mudança representa uma alteração importante no controle da empresa

Mapa Capital vai assumir o controle do Grupo Casas Bahia (BHIA3) ao alcançar 85,5% do capital social. Isso aconteceu após a conversão de 1,4 bilhão de debêntures da 10ª emissão, conforme comunicado da varejista.

Essa mudança representa uma alteração importante no controle da empresa, o que pode impactar seus indicadores e o desempenho das ações.

Como foi a operação?

A Domus VII Participações, subsidiária da Mapa Capital, recebeu cerca de 558,8 milhões de ações ordinárias. A conversão totalizou R$ 1,5 bilhão, com a emissão das ações a um preço médio de R$ 2,95 cada.

A Mapa Capital pretende ajustar a gestão da Casas Bahia, aumentando o Conselho de Administração para sete membros, indicando três conselheiros e nomeando integrantes para os comitês da empresa.

Segundo o comunicado, essa conversão é um passo importante no plano de transformação iniciado em agosto de 2023 e mostra a confiança da Mapa Capital no crescimento sustentável da companhia.

Quem é a Mapa Capital?

Fundada em 2013, a Mapa Capital é liderada por André Helmeister, Fernando Beda e Paulo Silvestri. A gestora atua com foco em gestão de participações, captação de recursos e assessoria em fusões e aquisições.

Impactos esperados da operação

De acordo com a XP Investimentos, a operação deve ajudar a reduzir a alavancagem da Casas Bahia, diminuindo a relação dívida líquida/Ebitda de 2,9 para 2,2 vezes, o que pode gerar uma economia de cerca de R$ 230 milhões em despesas financeiras.

Para referência, no 1º trimestre de 2025, a Casas Bahia tinha dívida bruta de R$ 4,4 bilhões, dívida líquida de R$ 3,2 bilhões e Ebitda de R$ 2,15 bilhões nos últimos 12 meses.

Por que as ações podem cair?

A XP alerta que os acionistas minoritários serão diluídos, passando a ter apenas 14,5% das ações, contra 100% anteriormente. Isso pode levar a uma queda no preço das ações para refletir essa nova participação.

Na quinta-feira, as ações BHIA3 caíram 3,3%, cotadas a R$ 2,93.

A Genial destaca que, embora a conversão traga redução de dívida e nova governança, a concentração das ações levanta preocupações sobre o free float do papel.

Principais pontos da operação

  • Controle acionário: Mapa Capital passa a deter 85,5% das ações ordinárias da Casas Bahia.
  • Conversão de debêntures: R$ 1,5 bilhão convertidos em 558,8 milhões de novas ações.
  • Gestão: Aumento do Conselho de Administração para sete membros, com indicações da Mapa Capital.
  • Redução da dívida: Alavancagem deve cair de 2,9 para 2,2 vezes dívida líquida/Ebitda, gerando economia financeira significativa.
  • Diluição acionária: Minoritários terão participação reduzida para 14,5%, o que pode pressionar o preço das ações.
  • Impactos no mercado: Ações BHIA3 apresentaram queda após anúncio da operação.
  • Confiança na recuperação: Operação reforça o plano de transformação da empresa e expectativa de crescimento sustentável.

