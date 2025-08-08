Menu
ECONOMIA

Petrobras anuncia retorno à distribuição de gás de cozinha

Conselho da estatal aprovou o retorno ao setor após cinco anos

Por Redação

08/08/2025 - 7:03 h
Comunicado foi divulgado na noite de quinta-feira, 7
Comunicado foi divulgado na noite de quinta-feira, 7

A Petrobras vai retomar sua atuação na distribuição de gás de cozinha, quase seis anos após a venda da Liquigás. O Conselho de Administração da estatal aprovou o retorno ao setor de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conforme comunicado divulgado na noite de quinta-feira, 7, embora sem muitos detalhes.

Com essa decisão, a Petrobras poderá voltar a vender gás diretamente ao consumidor, algo que não ocorre desde a privatização da Liquigás, concluída em 2020 por cerca de R$ 4 bilhões. A empresa, então subsidiária integral da Petrobras, foi vendida para um consórcio formado por Copagaz, Itaúsa e Nacional Gás.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vinha defendendo há meses o retorno da Petrobras à distribuição de gás de cozinha. Segundo ele, é fundamental que a estatal retome seu papel social e estratégico no abastecimento do país.

A nova estratégia também inclui integrar a distribuição com outros negócios no Brasil e no exterior, além de oferecer soluções de baixo carbono.

x