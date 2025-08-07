Superbahia 2025 firma parcerias com poder público para capacitação

Governo da Bahia e a Prefeitura de Salvador assinaram termos de cooperação na Superbahia 2025 - Foto: Divulgação

A Superbahia 2025, maior feira e convenção do setor supermercadista do Norte e Nordeste, foi palco, na noite de quarta-feira, 6, da assinatura de importantes termos de cooperação entre a Associação Baiana de Supermercados (ABASE), o Governo da Bahia e a Prefeitura de Salvador.

Os acordos têm como foco a qualificação profissional, a ampliação da empregabilidade e o fortalecimento da comercialização de produtos da agricultura familiar na rede supermercadista.

Um dos documentos firmados estabelece uma parceria institucional entre a ABASE e o Governo do Estado para incentivo, promoção e comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar. O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro, celebrou o avanço representado pelo termo.

“Com esse acordo, a parceria com a Abase se tornará ainda mais efetiva, aproximando as agroindústrias da agricultura familiar da Bahia das redes de supermercados do estado e colocando seus produtos em ainda mais mesas de baianos e baianas”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que a Superbahia é um espaço estratégico para a abertura de novos negócios para agroindústrias familiares com potencial de fornecimento tanto para o varejo quanto para o atacado.

Durante o evento, o governador Jerônimo Rodrigues também destacou a importância do evento para o desenvolvimento econômico do estado. “A Superbahia vem se demarcando espaço. Aquece o varejo, o atacado, estimula a geração de emprego”, afirmou.

Representando o prefeito Bruno Reis, a secretária da Fazenda de Salvador, Giovanna Victer, assinou o termo de cooperação entre a Prefeitura e a ABASE que prevê ações conjuntas para promover capacitação e geração de emprego no setor supermercadista.

“Esse compromisso simboliza mais um passo concreto em direção à inclusão produtiva e ao fortalecimento da nossa economia. Ao unir esforços com a Abase, estamos criando pontes entre a qualificação profissional e o mercado de trabalho, especialmente em um setor com grande capacidade de geração de empregos como o supermercadista”, avaliou Giovanna.

Para Amanda Vasconcelos, presidente da ABASE, os acordos firmados durante o evento evidenciam o compromisso do setor com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social.

“Estamos falando de gerar emprego, capacitar pessoas, valorizar o que é produzido na nossa terra e fortalecer toda a cadeia de abastecimento. Esses acordos reafirmam o papel social dos supermercados baianos e demonstram que, quando unimos forças, quem ganha é a população”, destacou.

A feira

A Superbahia 2025 segue até sexta-feira, 8, no Centro de Convenções de Salvador, reunindo empresários, especialistas e expositores de todo o país em torno de soluções inovadoras e estratégias para o futuro do varejo alimentar.