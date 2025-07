Superbahia 2025 abriu inscrições

Superbahia 2025 acontecerá no Centro de Convenções - Foto: Divulgação

A 14ª edição da feira de varejo e alimentos Superbahia 2025, voltada para supermercadistas das regiões Norte e Nordeste, desta vez terá como objetivo o debate de ideias relacionadas ao futuro perfil do consumo.

Programada para os dias 6 a 8 de agosto, no Centro de Convenções da Boca do Rio, a "Super" já começou a receber os pedidos de inscrição de atacadistas, distribuidores, fornecedores e gestores do comércio.

Também serão bem-vindos representantes de bares, restaurantes e empresários do setor de alimentos, levando em conta subtemas como preços, qualidade e logística.

Para solicitar inscrição é fácil: pela internet, o endereço é abase-ba.org.br/superbahia, mas há opção pelo (71) 3444-2888 se for mais conveniente transmitir os dados pelo telefone fixo.

Durante os três dias da Superbahia 2025, a expectativa dos organizadores é a de reunir mais de 25 mil visitantes e 200 gestores de empresas nacionais e internacionais.

A Superbahia 2025 é uma realização da Associação Baiana de Supermercados (Abase), instituição representante do varejo de grandes lojas de um dos setores de maior capacidade de geração de postos de trabalho.

A projeção de escalada segue o lema vitalista, segundo o qual “energia chama mais energia”, portanto, a feira deste ano deverá ser maior em relação ano passado, quando foram movimentados R$ 650 milhoes, sinalizando agora, 20% de crescimento.

O momento não poderia ser melhor para a realização da SuperBahia, graças ao aumento do consumo devido à recuperação da economia, comemorando o governo federal o número recorde de carteiras assinadas e outros indicadores da reconstrução do país.

Bahia: zona livre de aftosa

O reconhecimento da Bahia como zona livre de febre aftosa sem vacinação mobilizou gestores e investidores para transformar o estado em referência na criação de bovinos e búfalos. A meta é expandir rebanhos, elevar a produtividade e atrair novos mercados e investimentos. A Seagri prevê implantar o Plano de Identificação Individual de Bovinos e Bubalinos nas regiões produtoras, permitindo rastreabilidade dos animais abatidos para consumo, mesmo diante do avanço do antiespecismo. A proposta está sendo construída com a Adab e a Acrioeste por meio de uma comissão técnica multidisciplinar.

POUCAS & BOAS

O concerto especial com a Orquestra Sinfônica de Vitória da Conquista, agendado para as 20h, na praça da Matriz, marca o encerramento do 1º Festival Literário de Água Quente (Fliaq), em Érico Cardoso. Com o tema central ‘Água Quente: Terra de riquezas e encantos’, o evento cultural reuniu diversas atividades voltadas para públicos de todas as faixas etárias, como contação de histórias, mesas temáticas, lançamentos de livros, oficinas interativas, exposições artísticas e homenagens a personalidades locais.

Também hoje, a cidade de Barreiras recebe a segunda edição do programa itinerante ‘Ufob nos Bairros’, com programação a partir das 10h na quadra da praça Joaquim Neto, localizada na Vila Brasil. A iniciativa, promovida por estudantes, professores e técnicos da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), oferece uma série de serviços gratuitos à comunidade, como educação financeira, orientações jurídicas, avaliação nutricional e outras ações de cidadania.

Já no município de Aporá, acontece nesta manhã o Seminário de Sensibilização e Mobilização da Rede, com início às 8h no Colégio Estadual de Tempo Integral de Altamira. Na ocasião, será lançado o Projeto de Educação Continuada, uma iniciativa promovida pela Bracell, em parceria técnica com o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep). Criado há mais de uma década no Território Litoral Norte e Agreste Baiano e estendido em 2022 a municípios do Recôncavo, o projeto investe na formação continuada de profissionais da educação das redes municipais.