Veja as cidades que terão o pagamento do Bolsa Família antecipado

Além do benefício integral, cerca de 3 milhões de famílias estão na regra de proteção em julho - Foto: © Lyon Santos | MDS

O Bolsa Família é essencial para milhões de famílias brasileiras que dependem do benefício para suprir suas necessidades básicas. Em agosto de 2025, o Governo Federal anunciou a possibilidade de adiantar o pagamento do programa em municípios afetados por desastres naturais, especialmente na região Nordeste.

A medida representa um alívio importante para quem enfrenta situações de vulnerabilidade, como secas, estiagens prolongadas e chuvas fortes. Por isso, algumas cidades já estão em análise.

Cidades com antecipação em análise

Confira a relação de cidades que aguardam confirmação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) para terem o pagamento antecipado:

Bahia - Canudos

Ceará -Acopiara, Boa Viagem, Jaguaribe, Monsenhor Tabosa

Maranhão - Palmeirândia

Paraíba - Camalaú

Paraíba - Remígio

Paraíba - São José do Sabugi

Rio Grande do Norte - Lagoa de Pedras

Esses municípios aguardam apenas o aval oficial do MDS para que o repasse seja feito já no primeiro dia do ciclo.

O que significa a antecipação do Bolsa Família?

A antecipação do pagamento é uma medida emergencial adotada quando cidades são atingidas por eventos climáticos severos. Entre os desastres que podem justificar essa liberação estão:

Enchentes;

Seca intensa;

Chuvas excessivas;

Longos períodos de estiagem.

Nessas circunstâncias, os beneficiários não precisam aguardar a data usual, definida conforme o número final do NIS. O repasse é feito no primeiro dia útil do calendário do programa, sem necessidade de solicitação.

Por que alguns municípios terão pagamento adiantado em agosto?

No dia 1º de agosto, uma portaria publicada no Diário Oficial da União reconheceu a situação de emergência em dez cidades nordestinas devido a fenômenos climáticos extremos. Esse reconhecimento permite que os repasses do Bolsa Família sejam liberados mais cedo nessas localidades.

Como a folha de pagamento do mês ainda está em fase de conclusão, há possibilidade de novos municípios entrarem na lista até o início do calendário.

Calendário de pagamentos – agosto de 2025

Para os beneficiários que não residem em áreas com antecipação, os depósitos seguem o cronograma habitual, conforme o final do NIS:

Final do NIS Data de pagamento

1 - 18 de agosto (segunda)

2 -19 de agosto (terça)

3 - 20 de agosto (quarta)

4 - 21 de agosto (quinta)

5 - 22 de agosto (sexta)

6 - 25 de agosto (segunda)

7 - 26 de agosto (terça)

8 - 27 de agosto (quarta)

9 - 28 de agosto (quinta)

0 - 29 de agosto (sexta)

Já para quem vive em cidades com liberação antecipada, o valor estará disponível a partir de 18 de agosto, independentemente do número final do NIS.

Qual o valor do Bolsa Família?

O valor do benefício depende da composição de cada núcleo familiar. Atualmente, a média é de R$ 600, podendo ser acrescida de:

R$ 150 por criança com até 6 anos;

R$ 50 para gestantes e lactantes;

R$ 50 extras por até 6 meses para mães com recém-nascidos.

Há também complementos destinados a famílias em situação de extrema pobreza e estudantes.

Como saber se sua cidade foi incluída?

Para verificar se o seu município foi contemplado com a antecipação, o cidadão pode:

Acessar os sites e redes sociais do MDS ou da CAIXA;

Consultar o app Bolsa Família;

Ligar para o número 111 da CAIXA.

É importante acompanhar as atualizações diariamente, pois novas liberações podem ocorrer até o fechamento definitivo da folha de pagamento.

Com o aumento da frequência de desastres naturais no país, é possível que mais cidades passem a fazer parte dessa lista emergencial. O governo federal tem priorizado o atendimento às áreas mais afetadas, o que pode ampliar o número de famílias atendidas.