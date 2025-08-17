Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ILHÉUS

Saiba quem eram as mulheres encontradas mortas após passeio na Bahia

Mãe, filha e vizinha estavam desaparecidas desde a tarde de sexta-feira, 15

Redação e Andrêzza Moura

Por Redação e Andrêzza Moura

17/08/2025 - 10:34 h | Atualizada em 17/08/2025 - 12:31
Foto: Reprodução Redes Sociais
Foto: Reprodução Redes Sociais -

Os corpos de Alexandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e da filha desta, Mariana Bastos da Silva, 20, foram encontrados na tarde deste sábado, 16, em uma área de mata de em Ilhéus, localizada entre a Associação dos Funcionários da Ceplac (AFC) e a Atlética Banco do Brasil (AABB), na zona sul da cidade.

As vítimas estavam desaparecidas desde a sexta-feira, 15, quando saíram para passear na Praia dos Milionários, levando consigo um cachorro. A praia é uma das mais frequentadas por turistas na região.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Alexandra e Maria Helena atuavam como professoras na rede municipal de ensino e eram amigas. Mariana, de 20 anos, era filha de Maria Helena. Todas eram vizinhas: mãe e filha moravam no Condomínio Vog Acqua, enquanto Alexandra residia no Vog Atlântico, na Avenida Vereador Neo Bastos, no bairro Nossa Senhora da Vitória.

Leia Também:

Suspeito é preso e 40 aves silvestres são resgatadas em Simões Filho
Homem é assassinado a pauladas; mãe e irmãos são suspeitos
Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Desaparecimento

Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, os desaparecimentos foram registrados na delegacia pela irmã de Alexandra e o companheiro de Maria Helena e pai de Mariana. Alexandra e Maria Helena eram servidoras públicas municipais e colegas de trabalho.

Câmeras de segurança da Cabana Soro Caseiro registraram quando as três caminhavam pela a área da praia. “Oitivas e diligências estão em curso. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas”, diz nota da polícia.

Investigações

Segundo a mesma fonte, comenta-se na cidade que o crime pode ter motivação passional. As mulheres teriam sido mortas a facadas por um ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. No entanto, ainda não se sabe quem seria esse ex, nem com qual das vítimas ele teria se relacionado.

“Primeiro falaram que era namorado de Alexandra, inclusive, está circulando [nas redes sociais] a foto de um rapaz. Depois disseram que teria sido o ex-marido de Maria Helena. Mas, ele ia matar a própria filha? Então, não tem nada ainda sobre. São só especulações de todo mundo, de todos os lados”, explicou a fonte.

A reportagem tentou contato com o delegado Helder Carvalhal de Almeida, titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, mas, até o fechamento dessa matéria, não obteve retorno.

Nota da Prefeitura de Ilhéus

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Ilhéus publicou uma nota lamento as mortes das servidos municipais e da jovem Mariana. Lei a nota na íntegra.

“A Prefeitura de Ilhéus comunica, com profundo pesar, o falecimento de Alexandra O. Suzart e Maria Helena N. Bastos, servidoras públicas do município, e de Mariana B. Silva, filha de Maria Helena.

Alexandra e Maria Helena dedicaram suas vidas ao serviço público, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do município e deixando um legado de compromisso e dedicação à população ilheense.

Neste momento de dor, a Prefeitura de Ilhéus se solidariza com familiares e amigos, desejando força e conforto para superar a irreparável perda. Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas em breve”.

o início das buscas. A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Feminicídio Ilhéus investigação policial mãe filha e amiga Morte de mulheres mulheres mortas ilhéus Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foto: Reprodução Redes Sociais
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Foto: Reprodução Redes Sociais
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Foto: Reprodução Redes Sociais
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Foto: Reprodução Redes Sociais
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x