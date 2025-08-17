Saiba quem eram as mulheres encontradas mortas após passeio na Bahia

Foto: Reprodução Redes Sociais - Foto: Maria Helena, a filha, Mariana, e a amiga, Alexandra

Os corpos de Alexandra Oliveira Suzart, 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e da filha desta, Mariana Bastos da Silva, 20, foram encontrados na tarde deste sábado, 16, em uma área de mata de em Ilhéus, localizada entre a Associação dos Funcionários da Ceplac (AFC) e a Atlética Banco do Brasil (AABB), na zona sul da cidade.

As vítimas estavam desaparecidas desde a sexta-feira, 15, quando saíram para passear na Praia dos Milionários, levando consigo um cachorro. A praia é uma das mais frequentadas por turistas na região.

Alexandra e Maria Helena atuavam como professoras na rede municipal de ensino e eram amigas. Mariana, de 20 anos, era filha de Maria Helena. Todas eram vizinhas: mãe e filha moravam no Condomínio Vog Acqua, enquanto Alexandra residia no Vog Atlântico, na Avenida Vereador Neo Bastos, no bairro Nossa Senhora da Vitória.

Desaparecimento

Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, os desaparecimentos foram registrados na delegacia pela irmã de Alexandra e o companheiro de Maria Helena e pai de Mariana. Alexandra e Maria Helena eram servidoras públicas municipais e colegas de trabalho.

Câmeras de segurança da Cabana Soro Caseiro registraram quando as três caminhavam pela a área da praia. “Oitivas e diligências estão em curso. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas”, diz nota da polícia.

Investigações

Segundo a mesma fonte, comenta-se na cidade que o crime pode ter motivação passional. As mulheres teriam sido mortas a facadas por um ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. No entanto, ainda não se sabe quem seria esse ex, nem com qual das vítimas ele teria se relacionado.

“Primeiro falaram que era namorado de Alexandra, inclusive, está circulando [nas redes sociais] a foto de um rapaz. Depois disseram que teria sido o ex-marido de Maria Helena. Mas, ele ia matar a própria filha? Então, não tem nada ainda sobre. São só especulações de todo mundo, de todos os lados”, explicou a fonte.

A reportagem tentou contato com o delegado Helder Carvalhal de Almeida, titular do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, mas, até o fechamento dessa matéria, não obteve retorno.

Nota da Prefeitura de Ilhéus

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Ilhéus publicou uma nota lamento as mortes das servidos municipais e da jovem Mariana. Lei a nota na íntegra.

“A Prefeitura de Ilhéus comunica, com profundo pesar, o falecimento de Alexandra O. Suzart e Maria Helena N. Bastos, servidoras públicas do município, e de Mariana B. Silva, filha de Maria Helena.

Alexandra e Maria Helena dedicaram suas vidas ao serviço público, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do município e deixando um legado de compromisso e dedicação à população ilheense.

Neste momento de dor, a Prefeitura de Ilhéus se solidariza com familiares e amigos, desejando força e conforto para superar a irreparável perda. Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas em breve”.

