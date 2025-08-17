Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HISTÓRICO

Motorista que atropelou corredor foi multado quatro vezes no mesmo dia

Todas as multas foram registradas por alta velocidade

Redação

Por Redação

17/08/2025 - 12:11 h
Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana
Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana -

Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana (PDT), que atropelou o maratonista Emerson Pinheiro na manhã deste sábado, 16, na orla da Pituba, em Salvador, possui um histórico extenso de multas por excesso de velocidade.

De acordo com documentos obtidos pelo Bnews, Cleydson foi multado seis vezes entre 2024 e este ano, sendo quatro infrações registradas no mesmo dia, em 21 de julho de 2025. O total das multas soma R$ 976,17.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo os dados da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), no dia 27 de julho, ele recebeu penalidades por alta velocidade na Avenida Manoel Dias e na Avenida Vasco da Gama. As demais infrações foram registradas no ano anterior, também na Avenida Manoel Dias.

Leia Também:

Saiba quem eram as mulheres encontradas mortas após passeio na Bahia
Mulher sai na rua nua e acaba presa após confessar ter matado o pai
Suspeito é preso e 40 aves silvestres são resgatadas em Simões Filho

Acidente

Emerson, de 29 anos, teve uma das pernas amputada após ser atingido por um veículo enquanto participava de um treino coletivo. Testemunhas relataram que o carro perdeu o controle, subiu na calçada e atingiu um poste e uma barraca antes de atingir o atleta.

O corredor sofreu fraturas graves em ambas as pernas, incluindo uma fratura exposta, e permanece em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia de emergência.

Emerson Pinheiro foi atropelado em Salvador — Foto:
Emerson Pinheiro foi atropelado em Salvador — Foto: | Foto: Reprodução/Redes Sociais

O grave acidente aconteceu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba, onde dezenas de pessoas participavam de um treino coletivo. O motorista dirigia um carro modelo Onix, segundo a Transalvador. Com o impacto do atropelamento, o corredor teve as duas pernas quebradas e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Cleydson , por sua vez, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e teve a prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário, depois de ser apresentado por policiais militares na Central de Flagrantes, segundo informações da Polícia Civil.

Ato no Farol da Barra

Corredores de Salvador se reuniram às 8h, no Farol da Barra, neste domingo, 17, em um ato de apoio ao maratonista Emerson Pinheiro. O ato foi organizado por Junior Cavalcante, corredor e influenciador de Salvador, conhecido na modalidade.

"Corredores de Salvador e região: chegou a hora de mostrarmos a nossa força. Estaremos juntos em um ato de justiça e apoio ao atleta Emerson, que foi atropelado por um motorista embriagado", escreveu na publicação das redes sociais.

Corredores reunidos no Farol da Barra
Corredores reunidos no Farol da Barra | Foto: Foto: José Simões/Ag A TARDE.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente alta velocidade atropelamento multa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana
Play

Ferro-Velho: empresário acusado passa por audiência de custódia; veja vídeo

Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana
Play

Tartaruga Ninja? suspeito escapa da polícia ao entrar em córrego na ACM

Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana
Play

Mulher espancada por zelador fez carta denunciando assédio antes do crime

Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana
Play

Ferro-velho: empresário é acusado de mortes, sumiços e torturas em Salvador

x