Motorista que atropelou corredor foi multado quatro vezes no mesmo dia
Todas as multas foram registradas por alta velocidade
Por Redação
Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana (PDT), que atropelou o maratonista Emerson Pinheiro na manhã deste sábado, 16, na orla da Pituba, em Salvador, possui um histórico extenso de multas por excesso de velocidade.
De acordo com documentos obtidos pelo Bnews, Cleydson foi multado seis vezes entre 2024 e este ano, sendo quatro infrações registradas no mesmo dia, em 21 de julho de 2025. O total das multas soma R$ 976,17.
Segundo os dados da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), no dia 27 de julho, ele recebeu penalidades por alta velocidade na Avenida Manoel Dias e na Avenida Vasco da Gama. As demais infrações foram registradas no ano anterior, também na Avenida Manoel Dias.
Acidente
Emerson, de 29 anos, teve uma das pernas amputada após ser atingido por um veículo enquanto participava de um treino coletivo. Testemunhas relataram que o carro perdeu o controle, subiu na calçada e atingiu um poste e uma barraca antes de atingir o atleta.
O corredor sofreu fraturas graves em ambas as pernas, incluindo uma fratura exposta, e permanece em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia de emergência.
O grave acidente aconteceu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba, onde dezenas de pessoas participavam de um treino coletivo. O motorista dirigia um carro modelo Onix, segundo a Transalvador. Com o impacto do atropelamento, o corredor teve as duas pernas quebradas e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).
Cleydson , por sua vez, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e teve a prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário, depois de ser apresentado por policiais militares na Central de Flagrantes, segundo informações da Polícia Civil.
Ato no Farol da Barra
Corredores de Salvador se reuniram às 8h, no Farol da Barra, neste domingo, 17, em um ato de apoio ao maratonista Emerson Pinheiro. O ato foi organizado por Junior Cavalcante, corredor e influenciador de Salvador, conhecido na modalidade.
"Corredores de Salvador e região: chegou a hora de mostrarmos a nossa força. Estaremos juntos em um ato de justiça e apoio ao atleta Emerson, que foi atropelado por um motorista embriagado", escreveu na publicação das redes sociais.
