Corredores realizam ato em apoio a maratonista atropelado na Pituba

Corredores reunidos no Farol da Barra - Foto: José Simões/Ag A TARDE.

Corredores de Salvador se reuniram às 8h, no Farol da Barra, neste domingo, 17, em um ato de apoio ao maratonista Emerson Pinheiro, vítima de um atropelamento na orla da Pituba, neste sábado, 16.

O ato foi organizado por Junior Cavalcante, corredor e influenciador de Salvador, conhecido na modalidade. "Corredores de Salvador e região: chegou a hora de mostrarmos a nossa força. Estaremos juntos em um ato de justiça e apoio ao atleta Emerson, que foi atropelado por um motorista embriagado", escreveu na publicação das redes sociais.

Organizador do evento Junior Cavalcante | Foto: José Simões/Ag A TARDE.

Emerson, de 29 anos, teve uma das pernas amputada após ser atingido por um veículo enquanto participava de um treino coletivo. Testemunhas relataram que o carro perdeu o controle, subiu na calçada e atingiu um poste e uma barraca antes de atingir o atleta.

O corredor sofreu fraturas graves em ambas as pernas, incluindo uma fratura exposta, e permanece em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia de emergência.

| Foto: José Simões/Ag A TARDE.

Acidente

O grave acidente aconteceu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba, onde dezenas de pessoas participavam de um treino coletivo. O motorista dirigia um carro modelo Onix, segundo a Transalvador. Com o impacto do atropelamento, o corredor teve as duas pernas quebradas e foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O condutor, por sua vez, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e teve a prisão preventiva solicitada ao Poder Judiciário, depois de ser apresentado por policiais militares na Central de Flagrantes, segundo informações da Polícia Civil.



Motorista é filho de vereadora

Cleydson Cardoso Costa Filho, filho da vereadora Débora Santana (PDT), foi identificado como responsável pelo grave acidente. O herdeiro da vereadora Débora Santana foi autuado por lesão corporal culposa de natureza grave ou gravíssima na direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e por conduzir veículo com a capacidade psicomotora alterada por substância psicoativa, ainda conforme a nota da Polícia Civil.