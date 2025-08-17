Mulher sai na rua nua e acaba presa após confessar ter matado o pai

A mulher foi presa em flagrante - Foto: Redes sociais/Reprodução

Uma mulher foi presa em flagrante neste sábado, 16, após confessar ter matado o próprio pai em Itanhaém, no litoral de São Paulo. O crime foi descoberto depois que ela caminhava nua pela orla da praia e acabou abordada por guardas municipais.

De acordo com o g1, a mulher estava exibindo as partes íntimas para motoristas que passavam pelo Centro, próximo à praia, momentos antes de ser detida pelos agentes. Após a confissão, os guardas se dirigiram ao apartamento do pai da suspeita, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros.

No local, encontraram o corpo e confirmaram a morte. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Itanhaém, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil enviou uma equipe ao local do crime para realizar a perícia.