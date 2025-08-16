Arma que matou gari em Belo Horizonte era de delegada

Delegada Ana Paula é a dona da arma usada pelo marido, Renê, para matar um gari em Belo Horizonte - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A arma que matou o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, em Belo Horizonte, pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa do empresário René da Silva Nogueira Junior, autor dos disparos.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais a partir de perícia realizada na pistola calibre .380 usada no crime. Segundo a corporação, a delegada entregou voluntariamente a arma à polícia e afirmou que René não tinha acesso aos armamentos.

A servidora disse ainda desconhecer o crime. Além da pistola particular, a arma institucional que estava sob sua cautela foi recolhida para perícia. A legislação prevê responsabilização criminal do dono de uma arma apenas em casos de omissão de cautela envolvendo menores de idade ou pessoas incapazes, conforme o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826).

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil instaurou um procedimento disciplinar e um inquérito policial para investigar a conduta de Ana Paula. As investigações vão apurar se houve falha de guarda ou qualquer participação indireta no crime. O caso segue em andamento.

Relembre o caso

René da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, empresário e diretor de negócios de uma rede de alimentos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil por ser o principal suspeito de assassinar o gari Laudemir de Souza Fernandes, na manhã da última segunda-feira, 11, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O crime aconteceu por volta das 9h03 na Rua Modestina de Souza, bairro Vista Alegre. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir trabalhava na coleta de resíduos quando o veículo de René parou no sentido contrário ao caminhão e o condutor se irritou, alegando que o veículo atrapalhava o trânsito.

Após ameaçar dar 'um tiro na cara' do gari, Renê alvejou o agente de limpeza nas costelas e evadiu-se, sendo preso horas depois em uma academia, onde treinava após atirar contra a vítima.