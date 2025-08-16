Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM

Arma que matou gari em Belo Horizonte era de delegada

Servidora é alvo de investigação e pode ser responsabilizada por participação indireta no crime

Redação

Por Redação

16/08/2025 - 10:36 h
Delegada Ana Paula é a dona da arma usada pelo marido, Renê, para matar um gari em Belo Horizonte
Delegada Ana Paula é a dona da arma usada pelo marido, Renê, para matar um gari em Belo Horizonte -

A arma que matou o gari Laudemir de Souza Fernandes, 44 anos, em Belo Horizonte, pertence à delegada Ana Paula Balbino Nogueira, esposa do empresário René da Silva Nogueira Junior, autor dos disparos.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais a partir de perícia realizada na pistola calibre .380 usada no crime. Segundo a corporação, a delegada entregou voluntariamente a arma à polícia e afirmou que René não tinha acesso aos armamentos.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A servidora disse ainda desconhecer o crime. Além da pistola particular, a arma institucional que estava sob sua cautela foi recolhida para perícia. A legislação prevê responsabilização criminal do dono de uma arma apenas em casos de omissão de cautela envolvendo menores de idade ou pessoas incapazes, conforme o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826).

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil instaurou um procedimento disciplinar e um inquérito policial para investigar a conduta de Ana Paula. As investigações vão apurar se houve falha de guarda ou qualquer participação indireta no crime. O caso segue em andamento.

Relembre o caso

René da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, empresário e diretor de negócios de uma rede de alimentos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil por ser o principal suspeito de assassinar o gari Laudemir de Souza Fernandes, na manhã da última segunda-feira, 11, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Leia Também:

Justiça autoriza quebra de sigilo telefônico de homem que matou gari
Morte de gari pode levar delegada a processo por emprestar a arma? Entenda

O crime aconteceu por volta das 9h03 na Rua Modestina de Souza, bairro Vista Alegre. De acordo com a Polícia Militar, Laudemir trabalhava na coleta de resíduos quando o veículo de René parou no sentido contrário ao caminhão e o condutor se irritou, alegando que o veículo atrapalhava o trânsito.

Após ameaçar dar 'um tiro na cara' do gari, Renê alvejou o agente de limpeza nas costelas e evadiu-se, sendo preso horas depois em uma academia, onde treinava após atirar contra a vítima.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arma era da delegada Gari assassinado Matou e foi pra academia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Delegada Ana Paula é a dona da arma usada pelo marido, Renê, para matar um gari em Belo Horizonte
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Delegada Ana Paula é a dona da arma usada pelo marido, Renê, para matar um gari em Belo Horizonte
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Delegada Ana Paula é a dona da arma usada pelo marido, Renê, para matar um gari em Belo Horizonte
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Delegada Ana Paula é a dona da arma usada pelo marido, Renê, para matar um gari em Belo Horizonte
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

x