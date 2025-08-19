Menu
ATAQUE A TIROS

Mulher e adolescente estão entre baleados em emboscada no Subúrbio

Crime aconteceu na localidade conhecida como Maderite

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

19/08/2025 - 8:54 h
As vítimas foram socorridas para o Hospital do Subúrbio
As vítimas foram socorridas para o Hospital do Subúrbio

Quatro pessoas foram baleadas, enquanto estavam dentro de um carro, na localidade conhecida como Maderite, no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, na tarde desta segunda-feira, 18.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo composto por dois homens, uma mulher e um adolescente, trafegava em direção à Estrada do Derba, no veículo, quando suspeitos ainda não identificados efetuaram os disparos.

As vítimas foram socorridas para o Hospital do Subúrbio, onde permanecem em estado estável. O DHPP destacou que imagens de videomonitoramento da região e depoimentos de testemunhas poderão auxiliar na identificação dos autores e na elucidação do crime.

