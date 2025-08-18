Disputa familiar? Suspeitos de matar homem a pauladas tomam atitude inesperada

Gilberto da Silva foi morto a pauladas - Foto: Reprodução

Quatro pessoas foram presas por envolvimento na morte de Gilberto da Silva, de 58 anos, morto a pauladas na presença da família, no sábado, 16, no distrito de Vila do Café, zona rural de Encruzilhada, no sudoeste baiano. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE, que teve acesso a ocorrência da prisão.

Segundo a Polícia, um dos suspeitos foi preso em flagrante no domingo, 17, por agentes da Guarda Municipal, também em Encruzilhada.

Os outros três envolvidos foram alvo de mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça e, após diligências, decidiram se entregar por conta própria à delegacia local nesta segunda-feira, 18, onde foi efetuada a prisão.

O delegado Marcelo Moreira Cavalcanti, responsável pela investigação, informou que as buscas pelos suspeitos ocorreram em diversas regiões da zona rural.

"Fomos em vários distritos, como o de Vila Bahia, Vila do Café, além de fazendas e povoados ligados às famílias dos investigados. Durante as diligências, realizamos u ações de conscientização junto à comunidade, o que teria contribuído para a apresentação voluntária dos três acusados restantes."

A operação envolveu:

agentes da Delegacia Territorial de Encruzilhada

investigadores do Setor de Investigação (SI) da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

O crime

Gilberto da Silva foi atacado e morto a pauladas, enquanto caminhava ao lado da esposa, puxando um burro com uma carroça, no sábado, 16.



De acordo com a Delegacia Territorial de Encruzilhada, o crime ocorreu por volta das 11h57 e foi praticado com extrema violência. A vítima foi agredida com várias pauladas, na presença da esposa e de dois filhos menores de idade.

O crime foi registrado por câmeras de segurança que estão instaladas em propriedades da região onde aconteceu o ataque. As imagens mostram o momento em que Gilberto é surpreendido pelo grupo que estava armado com pedaços de madeira.

Ainda no registro é possível ver que o casal tenta se defender, mas Gilberto é derrubado não e espancado. Uma criança que estava no local e presenciou a execução.

Possível motivação

Ainda não há a confirmação oficial do que tenha motivado o crime, mas a Polícia Civil trabalha com a posssibilidade de envolvimento da própria família.

A esposa do homem revelou que o crime foi praticado por dois irmãos dele, a mãe e um primo. Segundo ela, a motivação seria uma disputa familiar por conta da divisão de terras herdadas.