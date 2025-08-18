Menu
POLÍCIA
TRAGÉDIA

Idoso é atropelado e morto por motociclista que foge em Salvador

Motociclista envolvido fugiu sem prestar assistência à vítima

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 14:31 h | Atualizada em 18/08/2025 - 14:57
Incidente aconteceu na Avenida Suburbana, uma das vias mais movimentadas de Salvador
Incidente aconteceu na Avenida Suburbana, uma das vias mais movimentadas de Salvador

Um idoso morreu após ser atropelado no início da tarde desta segunda-feira, 18, na BA-528, conhecida como Estrada do Derba, uma das vias mais movimentadas de Salvador, que corta o Subúrbio Ferroviário e faz a ligação com a BR-324.

Segundo informações, a vítima tentava atravessar a via quando foi surpreendida por uma motocicleta em alta velocidade, que atingiu o idoso. De acordo com a TV Record, o motociclista fugiu do local sem prestar socorro.

A Polícia Militar deu apoio na ocorrência e equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU tentaram socorrer a vítima. Manobras de salvamento e massagem cardíaca foram realizadas, mas, segundo informações apuradas, o idoso não resistiu e morreu ainda no local.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com o Corpo de Bombeiros para mais informações, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

Tags:

atropelamento Polícia Salvador suburbana Tragédia

