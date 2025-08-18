Idoso é atropelado e morto por motociclista que foge em Salvador

Incidente aconteceu na Avenida Suburbana, uma das vias mais movimentadas de Salvador - Foto: Reprodução | SSP-BA

Um idoso morreu após ser atropelado no início da tarde desta segunda-feira, 18, na BA-528, conhecida como Estrada do Derba, uma das vias mais movimentadas de Salvador, que corta o Subúrbio Ferroviário e faz a ligação com a BR-324.

Segundo informações, a vítima tentava atravessar a via quando foi surpreendida por uma motocicleta em alta velocidade, que atingiu o idoso. De acordo com a TV Record, o motociclista fugiu do local sem prestar socorro.

A Polícia Militar deu apoio na ocorrência e equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU tentaram socorrer a vítima. Manobras de salvamento e massagem cardíaca foram realizadas, mas, segundo informações apuradas, o idoso não resistiu e morreu ainda no local.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com o Corpo de Bombeiros para mais informações, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.