POLÍCIA
Ataque deixa dois mortos e dois feridos no Engenho Velho da Federação
Criminosos chegaram no local atirando neste domingo, 17
Por Victoria Isabel
Um tiroteio ocorrido na madrugada deste domingo, 17, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, deixou dois homens mortos e dois feridos. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam no final de linha do bairro quando foram surpreendidas pelos autores, que já chegaram atirando.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas, quatro homens vindos da localidade conhecida como Lajinha, deram entrada em uma unidade de saúde da região.
Leia Também:
Dois deles, Bruno Marinho Silva dos Santos, de 27 anos, e William dos Santos de Oliveira, de 31 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram.
Os outros dois homens, de 24 e 29 anos, receberam atendimento médico; o estado de saúde deles não foi divulgado.
Guias para remoção e perícia foram expedidas, e diligências estão em andamento para apurar autoria, motivação e circunstâncias do ataque.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes