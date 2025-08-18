Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Ataque deixa dois mortos e dois feridos no Engenho Velho da Federação

Criminosos chegaram no local atirando neste domingo, 17

Por Victoria Isabel

18/08/2025 - 11:39 h | Atualizada em 19/08/2025 - 10:24
Crime aconteceu na madrugada deste domingo, 17
Crime aconteceu na madrugada deste domingo, 17

Um tiroteio ocorrido na madrugada deste domingo, 17, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, deixou dois homens mortos e dois feridos. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam no final de linha do bairro quando foram surpreendidas pelos autores, que já chegaram atirando.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas, quatro homens vindos da localidade conhecida como Lajinha, deram entrada em uma unidade de saúde da região.

Dois deles, Bruno Marinho Silva dos Santos, de 27 anos, e William dos Santos de Oliveira, de 31 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Os outros dois homens, de 24 e 29 anos, receberam atendimento médico; o estado de saúde deles não foi divulgado.

Guias para remoção e perícia foram expedidas, e diligências estão em andamento para apurar autoria, motivação e circunstâncias do ataque.

