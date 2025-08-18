Mulher apontada como líder do tráfico da Cracolândia de Periperi é presa

Mulher foi encontrada com 2 kg de drogas - Foto: 18ª CIPM

Uma mulher apontada como líder do tráfico de drogas na região conhecida como Cracolândia, no bairro de Periperi, em Salvador, foi presa em flagrante por policiais militares no final da tarde de domingo, 17.

Segundo a PM, durante rondas na região, os policiais avistaram a mulher carregando um pacote. Ao perceber a presença da equipe, ela tentou fugir e invadir um imóvel, mas foi interceptada e abordada. Com a suspeita, foram encontrados 2 kg de pasta-base de cocaína e 50 g de maconha.

A mulher, que é apontada como líder do tráfico local, além de já estar respondendo pelo crime junto à justiça, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.