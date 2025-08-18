POLÍCIA
Mulher apontada como líder do tráfico da Cracolândia de Periperi é presa
Com a suspeita, foram encontrados 2 kg de pasta-base de cocaína
Por Redação
Uma mulher apontada como líder do tráfico de drogas na região conhecida como Cracolândia, no bairro de Periperi, em Salvador, foi presa em flagrante por policiais militares no final da tarde de domingo, 17.
Segundo a PM, durante rondas na região, os policiais avistaram a mulher carregando um pacote. Ao perceber a presença da equipe, ela tentou fugir e invadir um imóvel, mas foi interceptada e abordada. Com a suspeita, foram encontrados 2 kg de pasta-base de cocaína e 50 g de maconha.
A mulher, que é apontada como líder do tráfico local, além de já estar respondendo pelo crime junto à justiça, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes